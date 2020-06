Surpriză totală! Am aflat ce note a luat Rareș Bogdan la bacalaureat: "Ar trebui sa demisioneze imediat MINISTRUL EDUCATIEI!"

Rareș Bogdan a fost mulți ani vedeta premium a Realitatea TV, dar în urmă cu mai puțin de un an a decis să facă pasul spre politică și a ales PNL. Între timp, televiziunea care l-a făcut celebru s-a transformat în Realitatea Plus și a fost părăsită de mai toate vedetele, așa că decizia jurnalistului de a-și schimba cariera a fost una inspirată.

În anul 2018, când încă nu era membru PNL, Rareș Bogan povestea într-o postare pe facebook cum a trăit el emoțiile examenului de bacalaureat și cerea demisia ministrului Educației de la acea vreme. "Unde a ajuns tara aceasta, Doamne?", se întreba politicianul. Acesta a dezvăluit și ce note a primit la cele cinci probe pe care le-a susținut: patru de 10 și un 8.

Mesajul lui Rareș Bogdan din 2018

"Imi amintesc de nopti nedormite, de emotii peste emotii, de stresul meu si al familiei mele, de zilele acelea calduroase de iunie 1994... Dadeam BAC-ul. Am invatat, am invatat, am invatat si am luat si cu ajutorul Bunului Dumnezeu, patru note de 10 si un 8 la cele cinci probe ale Bacalaureatului. AMINTIRI...

Ce am citit acum m-a revoltat cu atat mai mult, dupa o astfel de informatie ar trebui sa demisioneze imediat MINISTRUL EDUCATIEI! Este o sfidare, o bataie de joc la adresa sutelor de mii de copii, parinti, frati, bunici, profesori implicati unii direct, altii indirect in ceea ce inseamna “Bacalaureat2018”. Unde a ajuns tara aceasta, Doamne? Odraslele sfertodoctilor si agramatilor au ajuns sa sfideze o tara intreaga! #josciumarosie", scria Rareș Bogdan în 2018.