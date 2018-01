UPDATE 22.45: Demisia lui Mihai Tudose a fost anunțată oficial, printr-un comunicat al Guvernului României.

”Premierul Mihai Tudose și a înaintat în aceasta seara demisia din funcție, urmând ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidențiale, in cursul zilei de maine, o adresa oficiala în acest sens. Conform procedurilor, președintele României, Klaus Iohannis, va lua act de demisia din funcție a prim-ministrului Mihai Tudose și va emite decretul de vacantare a postului, precum și decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului pana la formarea noului Guvern. Ambele decrete prezidențiale vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial”.

UPDATE 21.45: Mihai Tudose a anunțat că nu va asigura interimatul la Guvern, după ce și-a depus demisia de la conducerea Executivului.

UPDATE 21.39: Senatorul PSD Claudiu Manda spune că premierul demisionar Mihai Tudose ”rămâne în echipă”. ”Vina a fost asumată de mulți colegi. Nu cred că se pune problema să intrăm în opoziție”.

UPDATE 21.37: Biroul Politic al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru decide cine va fi noul premier.

UPDATE 21.13: Mihai Tudose și-a prezentat demisia în CEx. Vicepremierul Paul Stănescu va prelua conducerea interimară a Executivului.

UPDATE 21.07: CEx a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, cu marea majoritate a voturilor, anunță Robert Kiss, reporterul Antena 3. Probabil, în scurt timp, Mihai Tudose își va prezenta demisia. Conform surselor Antena 3, au fost 59 de voturi pentru retragerea sprijinului politic, 4 împotrivă și 4 abțineri.

UPDATE: 20.43: Marius Pieleanu a venit cu ultimele informații din ședința CEX că „sunt 50 din 67 de semnături pentru demisia lui Tudose. Dan Nica, Șerban Nicolae au cerut demisia. Ionel Arsene de la Neamț l-a acuzat de partizare cu statul paralel.

Se va trece în jumătate de oră la vot. Se va vota doar dacă se acceptă demisia de onoare a domnului Tudose. La începutul ședinței au spus că pot considera că și-a dat demisia de onoare.

Votul va valida de fapt demisia de onoare”, a spus Pieleanu.

Vicepremierul Marius Ciolacu va pleca și el prin demisie, iar Paul Stănescu va gira poziția formală în Guvern.

Mihai Tudose nu vrea să asigure interimatul.

UPDATE 20.00: Atmosferă de înmormântare în ședința PSD. Este liniște, dacă la CExN-urile anterioare erau aplauze, acum nu se mai aud. Informațiile sunt puține. Au fost mai multe luări de cuvânt, din partea celor apropiați de Dragnea, printre care Dumitru Buzatu de la Vaslui, Ionel Arsene de la Neamț, care au cerut demisia premierului.

Și europarlamentarul Viorica Dăncilă a cerut demisia lui Tudose.

Dacă la vot se va retrage sprijinul politic,premierul a anunțat că va demisiona. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a cerut vot secret. De câștigat ar avea mai mult premierul Tudose în urma acestui tip de vot.

UPDATE 19.03: Ultimele informații, confirmate de surse de la Palatul Victoria, spun că Mihai Tudose demisionează în această seară, dacă i se retrage sprijinul politic.

UPDATE 18.40 - În CEx-ul PSD, se discută despre situația de la Ministerul de Interne.

UPDATE 18.10 - Primarul Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, nu ar fi de acord cu retragerea sprijinului politic al premierului Mihai Tudose, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, luni, la Antena 3.

Până în acest moment, nu se știe dacă toți cei șase primari de sectoare sunt de acord cu ea.

UPDATE 18.05 - Ședința PSD a început prin darea afară a deputatului Cătălin Rădulescu, invitat în CEx de președintele Liviu Dragnea, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, luni, la Antena 3.

Deputatul Cătălin Rădulescu a fost invitat afară de premierul Mihai Tudose și de vicepremierul Marcel Ciolacu.

UPDATE 18.02 - Sunt voci în CEx-ul PSD care spun că premierul Mihai Tudose trebuie să plece.

Mai exact, este vorba despre cei din tabăra lui Liviu Dragnea, potrivit surselor citate de Antena 3.

În cazul în care se va ajunge în această situație, nu se va discuta luni seara despre noua variantă de premier.

UPDATE 17.51 - Tensiuni în coaliția de guvernare, din cauza scandalului din PSD

Conducerea ALDE se întâlnește luni după-amiază, pentru a discuta despre situaţia din interiorul PSD.

Vicepreşedintele Alianţei, Teodor Meleşcanu, a precizat pentru Antena 3 că formaţiunea din care face parte nu vrea să se implice în scandalul colegilor de coaliţie şi nici nu intenţionează să iasă de la guvernare.

Întrebat dacă premierul Mihai Tudose ar trebui să-și dea demisia, ministrul de Externe a evitat să dea un răspuns concret.

UPDATE 17.18 - În ce condiții ar fi de acord Mihai Tudose să demisioneze

Premierul Mihai Tudose va fi de acord să demisioneze, dacă CEx-ul PSD de luni va decide acest lucru, a spus sociologul Marius Pieleanu, luni, la Antena 3.

Update: 17.14. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a afirmat, luni, că îşi doreşte ca partidul să nu fie fărâmiţat după Comitetul Executiv Naţional, precizând că trebuie luate "măsuri asiguratorii", astfel încât să nu se mai repete astfel de "crize", care nu fac bine ţării. LIVE VIDEO



La sosirea la sediul PSD, înaintea CExN al partidului, Firea a spus că îşi doreşte "o concentrare pe subiecte şi mai puţin pe dispute interne".



"Ne-am dori ca după această şedinţă Partidul Social Democrat să nu aibă de pierdut, să nu iasă fărâmiţat, să nu iasă decimat şi ne-am dori să rămânem în continuare colegi şi prieteni", a declarat Firea.



Ea a precizat că "aceste crize" nu fac bine ţării, românilor şi nici Partidului Social Democrat.



"Ceea ce ne dorim foarte mult - şi aceasta a fost decizia luată împreună cu toţi colegii de la sectoarele din Bucureşti - este să aflăm ce urmează. În funcţie de deciziile care se vor adopta la Comitetul Executiv, care este proiectul pentru următoarele zile, astfel încât să nu mai riscăm să ajungem în această situaţie, după alte câteva luni să fim din nou într-o criză politică. Trebuie să fim conştienţi că aceste crize nu fac deloc bine ţării în primul rând, românilor şi, bineînţeles, nici nouă, ca partid, nu ne fac bine. Şi este de evidenţă faptul că trebuie să ne luăm acum măsuri asiguratorii să nu se mai repete astfel de momente peste câteva luni", a mai afirmat Firea.

Update 17.13: Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a susţinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv Naţional al PSD, că la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnături de la liderii organizaţiilor judeţene ale PSD, el considerând că acest lucru este "profund în neregulă" şi "profund neprincipial".

Robert Negoiță, critici dure la adresa taberei Dragnea

UPDATE 16.55 - Guvernul este unul politic, iar partidul decide, a declarat luni ministrul Administraţiei şi Internelor, Carmen Dan.



"Aşa cum am spus şi ultima dată, când am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, aşteptăm decizia partidului", a spus Carmen Dan înaintea reuniunii Comitetului Executiv al PSD, întrebată "dacă mai e loc de împăcare cu premierul".

UPDATE 16.47 - Balanța ar înclina către tabăra președintelui PSD, Liviu Dragnea, dacă s-ar ajunge la retragerea sprijinului politic al premierului Mihai Tudose.

Astfel, Dragnea ar avea 37 de voturi, iar Mihai Tudose s-ar apropia de 28-29 de voturi, potrivit surselor Antena 3.

UPDATE 16.40 - Bădălău, tranșant cu cei care vor eliminarea lui Tudose

Numărul doi din PSD, Niculae Bădălău, a venit cu o replică tranşantă, luni, pentru social-democraţii care ar dori eliminarea premierului Mihai Tudose din fruntea Guvernului.

”Cei care vor forţa demiterea premierului trebuie să aibă şi soluţii. Eu sunt pentru o soluţie echilibrată. (...) Eu sunt în tabăra PSD pentru echilibru şi pentru un partid solid. (...) Nu interesează pe niciun cetăţean cine cu cine se ceartă ca persoană, eu mă refer că oamenii ne-au trimis şi ne-au dat încrederea lor pentru a le aduce o viaţă mai bună, nu să ne certăm", a declarat Bădălău la sosirea la sediul PSD, înainte de CEx-ul partidului.

UPDATE 16.24 - Surse politice citate de Antena 3 susțin că în ședința PSD ar urma să se ceară demiterea premierului Mihai Tudose.

În plus, 30 de lideri ai PSD ar fi fost de acord să semneze un act prin care ar fi arătat că sunt împotriva șefului Guvernului.

Conform acelorași surse, organizația PSD București nu ar fi fost de acord să semneze.

UPDATE 16.18 - Premierul Mihai Tudose a explicat, luni, înainte de ședința PSD, că declarația lui de miercuri privitoare la integritatea teritorială a României a fost greșit înțeleasă.

”Îmi mențin foarte clar poziția că nu e negociabilă sub nicio formă integritatea teritorială a României.

Când m-am referit la fluturatul pe steag mă refeream la instituțiile statului care trebuie să aplice legea. Mandatele lor flutură lângă steag dacă nu aplică legea, nu de spânzurat”, a explicat, luni, premierul Mihai Tudose.

-----------

Știrea inițială

Social-democraţii s-au reunit luni în şedinţa Comitetului Executiv Naţional, după ce mai mulţi lideri au solicitat în întâlnire pentru rezolvarea disputelor din partid.

Până la ședința de la ora 16.00, rând pe rând, liderii PSD și-au exprimat susținerea pentru Dragnea sau pentru Tudose. Tabără Dragnea pare să aibă majoritatea clară.

Deputatul PSD Sebastian Radu susţine că guvernul "trebuie evaluat strict din punct de vedere al performanţelor", punctând că, "în acest moment, activitatea acestuia ar trebui discutată de totalitatea membrilor grupurilor parlamentare".



Parlamentarul social-democrat a mai susţinut, într-o postare pe Facebook, că, "atunci când dorim să implementăm un proiect şi finalul acestuia să fie considerat un succes, nu schimbăm echipa împreună cu liderul sau la mijlocul perioadei".



"Orgoliile nu trebuie, în nicio situaţie, să fie mai presus de interesul naţional, iar interesul naţional, în acest moment, este ca guvernarea să fie predictibilă şi are continuitate peste o săptămână, o lună, un an, iar dacă observăm că o parte din echipă nu performează, putem aduce ajustări echipei, dar pentru aceasta este necesară o consultare mai largă", susţine deputatul PSD.

Pop nu vede nimic de la Tîrgu Mureș

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Tîrgu Mureş, că "nu a văzut niciun conflict" între preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Mihai Tudose şi că reuniunea Comitetului Executiv al PSD de după-amiză "va aduce clarificare acestui subiect".



"Personal, nu am văzut niciun conflict între Liviu Dragnea şi Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranţă, ziua de astăzi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect şi ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, că, astăzi, orice măsură luăm prin programul de guvernare, o măsură bună, e alimentată de anumite conflicte şi presupuse conflicte. Cred că toate deciziile se iau în interiorul CEx, nu în exterior. Pentru că suntem o organizaţie mare, avem foarte mulţi lideri, în interiorul acestui for decizional trebuie să ne exprimăm părerile. Chiar dacă anumite decizii luate la nivelul forului nu ne convin, nu avem voie să le comentăm", a afirmat Liviu Marian Pop.

Scandal la TSD Dolj

Organizaţia TSD Dolj se dezice de comunicatul preşedintelui Gabriel Petrea despre care liderul tinerilor social-democraţi doljeni, deputatul Alexandra Presură, afirmă că nu a fost dezbătut, susţinut şi acceptat de membrii CEX ai TSD.



"Organizaţia TSD Dolj crede în principiul dialogului şi al unităţii, motiv pentru care considerăm că orice opinie ce ne priveşte trebuie discutată şi acceptată de o majoritate. Atât Organizaţia TSD Dolj, cât şi eu, în calitate de preşedinte al organizaţiei şi de parlamentar de Dolj, ne dezicem de comunicatul preşedintelui Gabriel Petrea făcut în numele nostru, al tuturor tinerilor ce activăm în PSD. Din păcate, această luare de poziţie în spaţiul public în numele TSD nu a fost dezbătută, susţinută şi acceptată de membrii CEX ai TSD!", a scris Alexandra Presură pe pagina de Facebook.



Presură mai spune că, în aceste momente, PSD are nevoie de "unitate şi determinare în numele celor care cred în necestitatea punerii în aplicare a programului de guvernare şi în funcţionalitatea actului de guvernare în condiţii de normalitate".



Preşedintele TSD, Gabriel Petrea, a afirmat într-un document publicat duminică, pe site-ul organizaţiei, că doreşte o definire mult mai clară a relaţiei dintre conducerea partidului şi guvernul social-democrat şi ca numirile în funcţii publice să fie făcute pe criterii de competenţă, propunând organizarea unui Consiliu Naţional al PSD sau a unui Congres pentru clarificarea situaţiei din partid.

Bădălău vrea echilibru

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat pentru AGERPRES că, la şedinţa Comitetului Executiv al partidului, de luni după-amiază, va milita "pentru echilibru", susţinând necesitatea stabilirii unor "limite de competenţă ale guvernului şi ale partidului".



"La şedinţa de astăzi, voi milita pentru echilibru. Indiferent care vor fi discuţiile, trebuie să convieţuim, trebuie o coabitare. Trebuie stabilite limitele de competenţă ale guvernului şi ale partidului, nu un guvern care să încalece partidul, un guvern cu oameni competenţi. Partidul trebuie să decidă în privinţa oamenilor care îl reprezintă, iar guvernul se exprimă cu privire la competenţa acestora. Biroul Permanent şi CEx trebuie să funcţioneze, se vor detensiona situaţiile (...). Oamenii se uită la noi şi nu înţeleg. În urma alegerilor şi a votului cu care ne-au mandatat oamenii, noi răspundem de soarta tuturor românilor, nu numai de cea membrilor de partid, de aceea avem nevoie de echilibru, pentru a duce la îndeplinire programul de guvernare şi tot cea ce am promis", a declarat Niculae Bădălău.



În ceea ce priveşte o eventuală demisie sau demitere a ministrului de Interne, Carmen Dan, Niculae Bădălău a completat că este decizia premierului, care propune Cex.



"Cu privire la ministrul de Interne, Carmen Dan, premierul decide şi propune CEx şi, atunci, sunt cele două secţiuni - guvern şi partid - care funcţionează", a precizat Niculae Bădălău.

La Giurgiu se vrea unitate

Preşedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, că va participa luni la şedinţa Comitetului Executiv Naţional, iar mandatul pe care îl are la această întâlnire este unul de pace şi unitate.



"Particip astăzi la CExN, toţi liderii judeţeni participă la această şedinţă, şi merg acolo doar cu gânduri de pace şi de unitate pentru partid. Susţinem partidul pentru că aşa am câştigat alegerile, cu unitate", a precizat Marian Mina.



El a spus că nu ştie dacă, în urma discuţiilor, premierul va rămâne în funcţie sau îşi va da demisia.



"Discutăm, trebuie să discutăm, dar, sincer, la final nu ştiu dacă rămâne în funcţie premierul sau îşi va demisia, noi susţinem partidul", a încheiat Marian Mina.

Firea, critici pentru Dragnea și Tudose



Duminică, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a susţinut că liderul partidului, Liviu Dragnea, şi prim-ministrul Mihai Tudose "au greşit amândoi" şi că tot amândoi trebuie să îndrepte lucrurile. În opinia sa, a reprezentat o greşeală "lipsa consultării" în partid în ceea ce priveşte nominalizarea premierilor Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose.



"O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. De cealaltă parte, premierul a ştiut când a fost numit, care era structura Guvernului. Dacă nu-i plăcea 'Trabantul', cum îl numeşte acum, nu trebuia să se suie în el. Eu cred că a fost o 'Dacie', de-a noastră, care în 2017 a luat primul loc în Europa în competiţia creşterii economice. Şi nu ar trebui să ne batem joc de acest rezultat, pentru că românii aşteaptă foarte mult de la noi", a scris edilul pe Facebook.



Vicepreşedintele social-democrat Rovana Plumb este de părere că situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua.



"Situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua! Fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor. De aceea, consider că PSD trebuie să convoace cât mai rapid CExN - pentru a tranşa lucrurile şi pentru a ne întoarce la o stare de calm şi predictibilitate", a spus Rovana Plumb.



Preşedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, susţine că social-democraţii trebuie să convoace cât mai repede Comitetul Executiv Naţional ca urmare a disputelor interne apărute în ultimele zile, care arată că nu mai pot aştepta până la convocarea de la Iaşi din perioada 29-31 ianuarie.



"Situaţia din ultimele zile nu poate aştepta până la CExN de la Iaşi. Românii aşteaptă de la noi predictibilitate şi stabilitate, aşteaptă punerea în aplicare a programului de guvernare asumat", a scris Manda pe Facebook.



Vineri, la Vaslui, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu există tabere în PSD şi că scandalul despre care vorbeşte presa este "mult mai mic decât se vede". Totodată, Dragnea a spus, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, că nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului.



De asemenea, întrebat de ziarişti dacă se află în spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din funcţie, liderul social-democrat a afirmat că nu doreşte să comenteze acest aspect.



Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declară că analizele periodice în PSD devin obligatorii şi necesare, iar programul de guvernare prezentat în campania electorală de preşedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost şi rămâne jurământul politic" care trebuie dus la îndeplinire.



Totodată, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, susţine că soarta Guvernului trebuie dezbătută în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD şi nu în spaţiul public.



Gheorghe Şimon, ministru al Economiei şi deputat PSD Maramureş, declară că se va "supune necondiţionat" oricărei decizii care va fi luată de către CExN, susţinând că liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului trebuie să dea dovadă de unitate.



Preşedintele TSD, Gabriel Petrea, afirmă într-un document publicat duminică pe site-ul organizaţiei că doreşte o definire mult mai clară a relaţiei dintre conducerea partidului şi Guvernul social-democrat şi ca numirile în funcţii publice să fie făcute pe criterii de competenţă, propunând organizarea unui Consiliu Naţional al PSD sau a unui congres pentru clarificarea situaţiei din partid.



"Propunem o mult mai clară definire a relaţiei dintre conducerea partidului şi Guvernul social-democrat. Mecanismele de dialog, de evaluare şi control trebuie să fie instituţionalizate, să nu fie ad-hoc, ci cunoscute de toţi membri. Numirile în funcţii publice trebuie făcute cu responsabilitate, ţinând cont nu doar de loialitate, de prietenie, ci şi de competenţă. Atunci când greşim, trebuie să acţionăm rapid şi să facem schimbările care se impun. Un mecanism transparent de promovare şi de gestionare a resursei umane trebuie să devină realitate - nu se mai poate sări peste rând, nu se mai poate promova atât timp cât competenţa administrativă şi politică nu au fost probate. Numirile în funcţiile publice nu mai pot fi surprize pregătite de lideri pentru că, aşa cum am văzut, lipsa de autonomie a celor cărora le încredinţăm funcţii publice generează crize. Un Consiliu Naţional sau chiar un Congres al PSD, dedicat refondării organizării partidului, nu vendetelor politice, va asigura modernizarea şi clarificările de care avem atâta nevoie", spune Petrea.



Reacţii pe tema tensiunilor din PSD au venit şi din partea liderilor din teritoriu.



* Liderul social-democraţilor din Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a declarat pentru AGERPRES că PSD trebuie să rămână unit iar "tensiunile" de la vârful partidului să fie eliminate.



Întrebat în ce anume va consta mesajul cu care se va prezenta luni la şedinţa Comitetului Executiv Naţional, Ioan Dîrzu a declarat că sunt două "obiective" pe care vrea să le transmită. "Unu - eliminarea tensiunilor de la vârful partidului şi doi - PSD trebuie să rămână unit şi să pună în aplicare angajamentele luare prin programul de guvernare".



* Social-democraţii gorjeni sunt de părere că nu trebuie aşteptat Comitetul Executiv Naţional de la Iaşi, care este programat pentru sfârşitul acestei luni, pentru rezolvarea situaţiei de instabilitate din partid, se arată într-un comunicat de presă al formaţiunii transmis de purtătorul de cuvânt, Anca Borduşanu.



"O situaţie de instabilitate nu face bine nimănui, nici nouă ca partid, nici românilor, care au mari aşteptări. O echipă unită întotdeauna are şi va aduce rezultate, o astfel de echipă trebuie să se regăsească atât în Guvern, cât şi în Partidul Social Democrat", a spus Anca Borduşanu.



* Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, consideră convocarea pentru luni a Comitetului Executiv Naţional al partidului ca fiind o decizie importantă, în condiţiile în care problemele de comunicare trebuie rezolvate.



"Trebuie să nu mai existe tensiuni, să se rezolve problemele de comunicare, să nu se mai certe în public, ci, dacă trebuie, să o facă în partid, iar partidul să găsească cea mai bună rezolvare astfel încât guvernarea să ducă la stabilitate şi predictibilitate şi să fie în folosul cetăţenilor", a declarat Toader pentru AGERPRES.



* Liderul PSD Braşov, Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat duminică pentru AGERPRES că aşteptările sale de la şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional al formaţiunii coincid cu cele ale românilor, că este nevoie de linişte şi pace, de unitate, solidaritate şi respect faţă societate, faţă de cei care au construit România.



* Biroul Executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi a Partidului Social Democrat îşi exprimă public susţinerea faţă de Guvernul PSD - ALDE condus de Mihai Tudose.



Potrivit unui comunicat remis presei, cei din Biroul Executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi a PSD consideră că o eventuală înlocuire a prim-ministrului constituie "un risc uriaş pentru succesul Programului de Guvernare şi, mai ales, pentru stabilitatea socio-politică şi dezvoltarea economică a României".



* Conducerea organizaţiei judeţene Argeş a PSD a anunţat, duminică, susţinerea pentru convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional.



"Biroul Permanent al PSD Argeş, întrunit astăzi, salută convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional. PSD Argeş solicită respectarea statutului PSD şi susţine ca orice discuţie politică întâi să fie dezbătută în forurile statutare, inclusiv deciziile, iar apoi să fie comunicate în spaţiul public", se arată într-un comunicat al PSD Argeş.



Social-democraţii argeşeni reamintesc, totodată, că fiecare membru de partid are obligaţia de a respecta structurile de conducere ale partidului alese democratic, în conformitate cu statutul partidului.