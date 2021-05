Tanczos Barna: "Sunt convins că există urși mai mari în România"

Tanczos Barna susține că nu Ministerul Mediului nu a deținut nicio informație cu privire la ursul Arthur, iar în instituțiile subordonate Ministerului nu au existat informații sau rapoarte cu privire la acest exemplar.

"Nu am găsit la nicio instituţie subordionată rapoarte de monitorizare. Până în momentul apariţiei acestor informaţii, Ministerul Mediului nu a deţinut nicio informaţie cu privire la ursul Arthur. Certitudinea există în ceea ce priveşte exemplarul recoltat.

Din exemplarul recoltat s-au cerut probe ADN, trimise spre analiză. Exemplarul recoltat avem certitudine şi posibilitatea identificării. Pentru a compara mostrele ADN cu ceva vom solicita informaţii de la acele organizaţii care au făcut monitorizare, am putea elimina orice dubiu privind existenţa ursului Arthur. Solicităm poze, orice dovadă pentru a compara poza din dosarul de extragere cu celelate poze.

Este relativ greu, pozele nu sunt din aceeaşi perioadă. Poza de recoltare e din martie, celelalte poze sunt din alte perioade. Vom încerca să obţinem aceste dovezi", a declarat ministrul Mediului.

Barna susține că este convins că Arthur nu era cel mai mare urs, spunând că există exemplare mai mari pe teritoriul țării.

"Sunt 593 de puncte, din câte știu ursul lovit de mașină în Sovata avea 620. Sunt convins că există în România urși mai mari", a declarat ministrul.

Procurorii DNA au deschis dosar penal in rem în cazul ursului-trofeu

"Procurorii din cadrul DNA efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz – Ojdula.

Urmărirea penală se face doar cu privire la faptă (“in rem”).

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidență penală", se arată în răspunsul DNA transmis reporterilor Antena 3.

Există suspiciuni că ursul ucis de prinţ nu este cel care făcea probleme în localitate, ci unul de trofee.

Cine este prinţul care l-a omorât pe Arthur, cel mai mare urs din România

Prinţul austriac Emanuel din Liechtenstein, acuzat de organizaţiile Agent Green şi VGT din Austria că a ucis ilegal cel mai mare urs din România, pe Arthur, nu este, de fapt, cetăţean austriac.

În cazul vânătorului de trofee, cele două organizaţii spun că este vorba de braconaj.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat că prințul străin care a ucis cel mai mare urs din România primise derogare de la minister pentru a face acest lucru, dar este "extrem de complicat" de stabilit dacă ursul Arthur este și cel menționat în document.

