Tăriceanu, despre concediul premierului: „Nu este vorba de niciun fel de interimat”

Foto: Agerpres

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că premierul Viorica Dăncilă nu a desemnat un prim-ministru interimar pentru perioada concediului său, ci doar a delegat unele atribuţii.



„Nu am văzut decizia premierului. Nu ştiu dacă este desemnat interimar. Nu cred că premierul poate desemna un premier interimar. Ceea ce cred că doamna prim-ministru a făcut, şi sper să nu greşesc, este o delegare a unor atribuţii limitate pe perioada în care domnia sa este în concediu, adică rezolvarea problemelor curente care ţin de Cabinetul premierului. Nu este vorba de niciun fel de interimat”, a afirmat Tăriceanu.



Întrebat despre obligaţia premierului de a se consulta cu şeful statului în delegarea unor atribuţii, Tăriceanu a răspuns: „Nu împărtăşesc părerea exprimată în sesizarea Curţii de către preşedinte. Am această experienţă a funcţiei de prim-ministru timp de patru ani în care nu am avut niciodată niciun fel de consultare cu preşedintele în funcţie la acea dată cu privire la persoana care urmează să gestioneze treburile curente la Guvern pe perioada concediului”.



Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, la CCR o cerere de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională în relaţia cu prim-ministrul, şeful statului motivând că Viorica Dăncilă nu l-a informat că intră în concediu şi că a desemnat un alt membru al Guvernului să exercite atribuţiile sale.