Tăriceanu, despre tensiunile din interiorul coaliției. Ce a stabilit cu Liviu Dragnea: "Am constat amândoi un lucru..."

foto: captura Antena 3

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, miercuri, la "Sinteza zilei", că nu există riscul unei ruperi a coaliției PSD-ALDE și că este la curent cu speculațiile pe această temă.

"Nu există acest risc. Am fost plecat patru zile și am văzut speculațiile care s-au tot făcut. Am avut o discuție cu Liviu Dragnea chiar înainte de a pleca și am constat amândoi un lucru: râmânem în continuare să vedem că anumite obiective pe care ni le-am propus și care derivă din niște principii trebui duse până la capăt - asta nu pentru a explica că da, sunt tensiuni. Nu, nu avem nicio tensiune, discutăm - și astăzi ne-am văzut și am discutat", a subliniat liderul ALDE.