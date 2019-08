Tăriceanu, după ce ALDE a anunțat că iese de la guvernare: Consider că ar trebui să ne despărțim civilizat. Îl vom susține pe Mircea Diaconu

Foto: captură Antena 3

Călin Popescu Tăriceanu a făcut declarații, după ieșirea ALDE de la guvernare. Liderul ALDE susține:"

”Am discutat cu doamna Dăncilă, azi dimineață, la ora 10, despre ce trebuie să facem. Am așteptat să îmi spună dacă are în vedere un plan articulat pentru relansarea guvernării: un nou program de guvernare, o echipă guvernamentală restructurată, un număr de secretari de stat reduși la jumătate, o proiecție pentru rectificarea bugetară de anul acesta. Abordarea unor probleme pe care nu putem să le ignorăm: percepția publică despre slaba competență a Guvernului și a administrației. Am așteptat răspunsuri pentru ca guvernarea să poată continua. Nu am avut niciun fel de contrapropunere. I-am spus că voi merge în fața colegilor și le voi prezenta situația așa cum este. Ei au luat decizia de a nu se mai continua guvernarea cu colegii de la PSD.

Colegii au luat hotărârea de a renunța la continuarea guvernării alături de PSD. Nu este o decizie ușoară, însă guvernarea nu poate rămâne în reperele defensive de până acum.

Noi vom trece în opoziție. Vă anunț că am renunțat la candidatura la prezidențiale pentru a nu se mai spune că intenția de a părăsi colaitia este bazată pe decizia PSD de a-și desemna un candidat la prezidențiale. Luni îmi voi anunță demisia oficială din fruntea de președinte al Senatului. Le-am propus colegilor mei să îl susținem pe Mircea Diaconu.", a declarat Calin Popescu Tariceanu.