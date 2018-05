Tăriceanu: Normal ar fi fost ca şefa DNA să demisioneze; îl scuteşte pe preşedinte de a rămâne într-o postură complicată

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar fi trebuit să demisioneze după decizia CCR care o vizează şi în acest fel l-ar scutit pe preşedintele Klaus Iohannis "de a rămâne într-o postură foarte complicată".



"Cel mai normal ar fi fost ca după această decizie şefa DNA să demisioneze. Aşa cred eu că ar fi fost normal. Îl scuteşte şi pe preşedinte de a rămâne într-o postură foarte complicată", a afirmat Tăriceanu miercuri seară într-o emisiune TV.



El consideră că, în contextul actual, după decizia CCR, Laura Codruţa Kovesi poate, din punct de vedere juridic, să îşi continue activitatea semnând ca şef al DNA şi să participe la reuniunile structurilor de securitate naţională, "dar nu şi moral".



Întrebat de ce crede că nu a demisionat încă şefa DNA, Tăriceanu a răspuns: "Crede că are sprijin extern. Pentru mulţi dintre cei care ocupă funcţii se pare că mai puţin contează opinia cetăţenilor români, contează mai mult sprijinul extern. Bănuiesc. Poate greşesc, nu ştiu".



Tăriceanu susţine că şeful statului ar fi trebuit să îşi lase "o marjă de rezervă" atunci când s-a referit la Laura Codruţa Kovesi.



"Dacă aş fi fost în locul preşedintelui, mi-aş fi lăsat o marjă de rezervă, pentru că lucrurile deja se prezentau prost din punct de vedere al analizei pe care a făcut-o ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în momentul în care a formulat cererea de revocare. Protocoalele secrete, care reprezintă un act foarte grav de atentat la independenţa Justiţiei, au apărut după ce ministrul a trimis cererea de revocare către preşedinte. Cred că preşedintele nu poate să asiste impasibil la încălcările Constituţiei, la legiferarea pe lângă lege, pe lângă Constituţie. (...) Eu cred că preşedintele a făcut o greşeală politică. Nu e treaba mea ce va hotărî mai departe, cum va hotărî. Eu v-am spus care e punctul meu de vedere şi cred că astăzi decizia Curţii nu trebuie sub nicio formă considerată ca surprinzătoare, pentru că vine în continuarea deciziei anterioare în care vorbea despre rolul preşedintelui în privinţa numirii procurorilor, un rol care este acela de a da legalitate deciziei pe care o ia împreună ministrul Justiţiei şi cu CSM", a spus Tăriceanu.



Pe de altă parte, Tăriceanu a adăugat că "Ambasada SUA nu are ce să spună pe aceste subiecte (...); nu are nimic a face Ambasada SUA cu aceste chestiuni"