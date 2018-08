Tăriceanu: PNL încurajează existența unui stat paralel

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu a ratat ocazia de a-și ataca foștii colegi din PNL.

"Am participat astăzi la evenimentul de lansare a asociației Mircea Ionescu-Quintus, în ciuda faptului că am avut mari rezerve față de prezența unor oameni politici care au acționat și acționează împotriva unor principii liberale fundamentale.

De pildă, nu pot să nu mă întreb cum unii membri ai PNL - care susțin vehement instituții care folosesc practici ale securității și sistemului de justiție strâmb din anii ’50 – pot să participe la un eveniment care onorează memoria lui Mircea Ionescu-Quintus, unul dintre cei care au suferit din cauza sistemului de teroare din acele vremuri? Am evitat să insist asupra acestor lucruri în cadrul evenimentului, dar o fac în aceste rânduri, pentru că multe din mesajele celor prezenți mi-au lăsat un gust amar.

Am participat pentru că am avut un mare respect și apreciere față de Mircea Ionescu-Quintus. Am apreciat echilibrul și tactul pe care le-a arătat în nenumărate rânduri, am apreciat modul în care a înțeles să promoveze valorile liberale, fără să anuleze dreptul altora de a susține democratic alte opinii. Este o marcă a liberalilor adevărați să știi să îți susții valorile cu argumente, fără să te legi cu lanțuri de zidul Parlamentului, fără să fluieri și să înjuri. Din păcate, odată cu moartea lui Mircea Ionescu-Quintus a dispărut din PNL nu doar unul dintre puținii liberali rămași, dacă nu chiar singurul; dar și unul dintre puținii gentlemeni din politica românească.

Fundația Mircea Ionescu-Quintus își are locul ei important în România, pentru că poate contribui la dezbaterea despre valorile liberale și despre ce trebuie făcut concret pentru a susține drepturile și libertățile cetățenilor.

Îmi dau seama că de multe ori discuția despre protocoalele secrete, ascultarea telefoanelor, dreptul la un proces echitabil – subiecte care sunt fundamentale în orice democrație liberală – este alterată de propagandă și campanii de fake-news prin care oamenii sunt manipulați cu mesaje anti-guvernamentale.

Cred că instituții cum este asociația Mircea Ionescu-Quintus pot ridica aceste subiecte dintr-o poziție pe care nici măcar propaganda sistemului nu o poate contesta. De aceea, ar fi o mare greșeală ca fundația să fie folosită ca vehicul electoral de către PNL. Fundația este una liberală, iar PNL nu mai este partid liberal. Și spun aceste lucru cu oarecare tristețe pentru că știu atașamentul pe care Mircea Ionescu-Quintus l-a avut față de valorile liberale în care eu continui să cred cu tărie, asemenea colegilor mei din ALDE.

De asemenea, rolul asociației nu poate fi de unificare a dreptei, așa cum își doresc unii.

Orice proiect de unificare a dreptei trebuie privit din perspectiva unor valori și principii comune care stau la baza democrațiilor liberale.

Simpla dorință de coagulare a dreptei nu este posibilă fără ca toți cei care participă să împărtășească și să susțină aceste valori și principii. Ceea ce constat este că PNL, nu doar USR, încurajează existența unui stat paralel și sprijină acțiunile instituțiilor represive împotriva cetățenilor, ceea ce este inacceptabil. Mai mult, aceste două partide încurajează manifestările publice de extremism și de radicalizare, ceea ce denotă o înclinație spre totalitarism și democrație iliberală.

În final, vreau să îmi exprim speranța că intelectualii care activează în cadrul fundației Mircea Ionescu-Quintus o vor dezvolta ca pe un vehicul de susținere a valorilor liberale, nu ca unul electoral", a scris Călin Popescu Tăriceanu, pe Facebook.