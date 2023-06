Titi Stoica, deputatul AUR sancţionat, s-ar fi îmbătat şi a sunat noaptea câţiva parlamentari pentru a-i înjura

Acuzaţii şoc la adresa unui deputat AUR. Titi Stoica i-ar fi sunat noaptea pe mai mulţi parlamentari în timp ce s-ar fi aflat sub influenţa alcoolului şi i-ar fi ameninţat şi înjurat, spun surse politice. Totul după ce a fost sancţionat în plenul Camerei Deputaţilor.

Ciprian Titi Stoica nu recunoaşte acuzaţiile şi spune că unui singur deputat i-a greşit şi şi-a cerut scuze pentru acest lucru, însă nu recunoaşte că ar fi dat şi alte telefoane în timpul nopţii.

Totuşi, sunt surse politice şi parlamentari care au recunoscut că au fost sunaţi în ultimele două săptămâni de Titi Stoica, după ce deputatul AUR a fost sancţionat de Biroul Permanent. Aceleaşi surse spun că inclusiv Marcel Ciolacu ar fi fost sunat repetat în cursul nopţilor, dar şi parlamentari de la PNL, de la USR, PSD, inclusiv liderul de grup de la PSD, Alfred Simonis.

Titi Stoica nu recunoaşte acest lucru şi spune că şi el a primit telefoane în timpul nopţii, doar că nu s-a plâns niciodată de acest lucru.

"Sunt mamă de trei copii, sunt om în toată firea, am o vârstă şi mi se pare că este anormal şi imoral să suni. De exemplu, aseară, între 01.00 şi 03.00, am fost sunată, apelată de pe număr ascuns de data aceasta, dar coroborat cu tot ce au spus colegii mei deputaţi este clar că despre domnul deputat Titi Stoica este vorba. Iniţial, am fost sunată de pe numărul dânsului, dar l-am blocat pentru că refuz să am orice tip de comunicare cu asemenea indivizi. Azi-noapte nu am răspuns, dar am răspuns în alte dăţi. I-am răspuns şi mi-a reproşat cum de mi-am permis", a declarat Laura Vicol, deputat PSD.