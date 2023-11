Topul partidelor cu care românii ar vota dacă alegerile europarlamentare ar avea loc acum

Un sondaj efectuat în octombrie 2023, la comanda PNL, arată topul partidelor cu care românii ar vota dacă ar avea loc alegeri europarlamentare acum.

Sursa foto: Profimedia Images

Sondajul a fost realizat de The Center for International Research and Analyses, în perioada 20-31 octombrie 2023, pe un eşantion de 1.000 de subiecţi, prin metoda CATI (telefonic), pe populaţia adultă (18 ani şi peste).

Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere dede 95%, este de +/- 3%.

Potrivit sondajului, 46% dintre respondenţi au indicat un partid atunci când au fost întrebaţi: "Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European dumneavoastră personal cu cine aţi vota?"

PSD - 30%

PNL - 20%

AUR - 19%

USR - 14%

SOS - Şoşoacă - 6%.

UDMR - 5%