Topul celor mai bogaţi miniştri ai Guvernului Cîţu. Politicianul care conduce un Tico şi câştigă milioane de lei

Primii cinci cei mai bogaţi miniștri din guvernul condus de Florin Cîțu au în conturi milioane de lei şi sute de mii de euro. Pe lângă bani, aceștia mai dețin plasamente financiare de milioane de lei, terenuri, case și apartamente.

Mai exact, potrivit declarațiilor de avere, pe primul loc în cabinetul Cîţu este ministrul Economiei, Claudiu Năsui care are două apartamente în România, un apartament în Paris, Franţa. Năsui conduce un Mercedes şi are 8 conturi bancare cu un total de 88.2 mii lei, 60 mii euro şi 9.4 mii de dolari.

Pe locul doi este ministrul Energiei, Virgil Popescu, care deţine 14 terenuri, 4 case, 13 conturi bancare cu un total de 523 mii lei şi 135 mii euro la care se mai adaugă acţiuni la 15 companii cu un total de 1 milion de lei.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan are două terenuri, un apartament în Sibiu. Are bijuterii în valoare de 13 mii de euro conduce un Toyota din 2008 şi împreună cu soţul deţine 15 conturi bancare de 527 mii lei şi 482 mii de euro.

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării al guvernului Cîțu, Ciprian Teleman, este cel despre care am putea spune că are o avere de peste 1 milion de lei dar conduce un autoturism marca Tico. Teleman deţine două terenuri în judeţul Ilfov, are o casă de 534 mp, două autoturisme şi 13 conturi bancare cu un total de 107 mii lei li 3.000 de euro

Premierul Florin Cîţu, pe de altă parte, are două terenuri în judeţul Vâlcea cu o suprafața de 76 de hectare, un apartament şi o casă de 260 mp şi un cont bancar de 350 mii lei.

