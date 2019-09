Trădare! Doi deputați PSD ar fi semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă - SURSE

Există informații că sunt cel puțin doi parlamentari din partea social-democraților că ar fi semnat moțiunea de cenzură. Surse politice susțin că au fost doar discuții cu parlamentarii de la PSD, iar aceștia ar urma să semneze documentul zilele viitoare.

Pe de altă parte, un lider PSD susține că pentru semnarea moțiunii de cenzură se apelează și la șantaj. Codrin Ștefănescu a făcut public un mesaj pe contul personal de Facebook, în care explică această situație.

”PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE și Pro România se dau peste cap sā strângā in Parlament semnături pentru moțiunea împotriva guvernului! Șefii acestor partide plus camarila fiecāruia negociazā, șantajeazā, monitorizeazā și preseazā non stop. Se promit funcții, demnitāți, avantaje. Au loc întâlniri misterioase la miez de noapte. Se vinde de nu stiu câte ori pielea ursului din pādure. Se vehiculeazā numele a peste zece noi variante de prim-ministru. Toți vor câte o felie din ceva. Sunt infometați și disperați. Vor avea însā o mare surprizā! Moțiunea nu va trece!”, este mesajul lui Ștefănescu.