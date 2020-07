Prima reacție a comisarului Berbeceanu după ce s-a înscris în PNL: 'Nu îmi doresc loc pe listă'

"De ce acum?

Pentru că, cred cu tărie, este momentul ca în viața tuturor partidelor să apară oameni noi, care până acum nu au mai fost implicați politic.

Pentru că am hotărât să nu mai privesc de pe margine, să mă implic, să nu mai fiu nevoit să invoc eternul "în locul lor așa aș face".

Și nu în ultimul rând, pentru că am dreptul!

De ce PNL?

Pentru că mereu am avut simpatii liberale.

Pentru că în organizațiile din județul meu sunt oameni minunați, dedicați comunităților locale, gospodari care deja au demonstrat că merită, cu prisosință, votul oamenilor.

Pentru că în ultima perioadă de timp am avut șansa să cunosc lideri naționali, oameni valoroși, buni profesioniști, convingăndu-mă personal de bunele lor intenții.

Pentru că, în condițiile unei guvernări pline de greutăți inimaginabile, am simțit grija față de cetățeni, preocuparea pentru sănătatea și siguranța acestora în detrimentul cumulului de capital electoral.

Pentru că este partidul care poate să repornească România.

Pentru că PNL!

Unde în PNL?

Jos, la talpă, în linia întâi.

Voi fi un simplu membru de partid, fără să vizez vreo funcție de conducere.

Nu mă interesează vreo candidatură personală, nu îmi doresc niciun loc pe vreo listă. Dar voi susține, cu toată puterea și priceperea, candidații desemnați, având convingerea că, împreună, avem șansa să schimbăm "culoarea" județului", a explicat Traian Berbeceanu.