Tudorel Toader, declarație șoc. Ministrul Justiției nu exclude varianta unei demisii

Foto: captură Antena 3

Tudorel Toader nu exclude varianta unei demisii. Declaraţia şoc a fost făcută chiar în ziua în care se votează moţiunea simplă împotriva lui, după două amânări.

„Am luat în calcul ambele variante (remaniere şi demisie -n.r.). Din momentul în care am spus până apare în Monitorul Oficial, nu am spus care e procedura prin care apare în Monitor altcineva, prin urmare, sunt toate căile posibile. Dacă decizia e a mea, nu o discut cu domnul Tăriceanu. Nu am nevoie să mă consult dacă să-mi dau demisia sau nu. E o decizie personală”, a spus ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader este ţinta mai multor critici venite chiar din partea liderilor social democraţi.

Tot mai multe voci din PSD și-au exprimat public nemulțumirea față de activitatea ministrului Justiției.

Citiți și :