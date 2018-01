Update 15.00 - Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că aleşii formaţiunii sale vor vota pentru învestirea Cabinetului condus de Viorica Dăncilă.

„Am văzut și am analizat programul de Guvernare. Nu este un fapt obișnuit să schimbi Guvernul din șase în șase luni. Am votat de două ori, ar fi greu de argumentat de ce nu am vota și a treia oară. Vom da și noi o șansă Coaliției PSD-ALDE prin voturile noastre”, a spus Kelemen Hunor.

Update 13.00 - Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, după ce liderul PNL a încercat să-l convingă pe șeful UDMR să voteze împotriva Guvernului Dăncilă.

„Oricine vrea să discute cu mine, ușa e deschisă. M-a sunat aseară târziu, am băut de dimineață o cafea și cu asta-basta. Ca să mă convingi înainte de vot cu câteva ore, trebuie să mă convingi cu câteva săptămâni, luni înainte”, a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a întâlnit cu liderul grupului deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, şi cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind învestirea noului Guvern.

--

Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în şedinţă, înaintea şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru votul de învestitură a noului Guvern.

Informaţia a fost confirmată pentru AGERPRES de liderul deputaţilor UDMR, Korodi Attila.

Marţea trecută, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după o întâlnire cu liderul PSD Liviu Dragnea şi premierul desemnat, Viorica Dăncilă, că Uniunea va aştepta programul de guvernare şi lista Cabinetului pentru a decide cum va vota la învestirea noului Guvern.

"Vom aştepta programul de guvernare, vom aştepta lista Cabinetului, pentru că nu am discutat despre miniştri, este treaba lor când vor lua o decizie şi vor fi miniştri, dar important este că prima dată am avut ocazia de a vorbi cu doamna Dăncilă, premier desemnat, şi de a asculta ce are de gând să facă mai departe dacă va primi votul de învestitură. Decizia o vom lua luni, după audierile din comisiile de specialitate, la şedinţa grupurilor reunite", a afirmat liderul UDMR.

Sâmbătă, Kelemen Hunor a declarat, în cadrul aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Conferinţei Tineretului Maghiar, că din discuţiile avute cu preşedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reieşit că noul program de guvernare "arată de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri".

"A citit careva planul de guvernare? Ştiu că Balint l-a citit şi mi-a spus că arată de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri. Se va decide săptămâna viitoare referitor la acest plan de guvernare şi ar fi foarte bine dacă v-aţi exprima şi voi părerea. Eu aş fi foarte bucuros ca mâine dimineaţă să citiţi acest program de guvernare şi să ne spuneţi ideile voastre până luni dimineaţa. Avem şi noi idei referitoare la perioada următoare pe care vrem să le prezentăm", a declarat preşedintele UDMR, potrivit traducerii oficiale.

Şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru votul de învestitură a noului Guvern este programată să înceapă la ora 15,00.