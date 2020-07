ULTIMĂ ORĂ! Se cere demisia ministrului Sănătății, Nelu Tătaru

”Nu mai aștept altceva decât demisia dânsului (a lui Nelu Tătaru -n.red.), pentru că a făcut o declarație șocantă ieri care pe bună dreptate a stârnit îngrijorare, chiar panică în rândul populației. Nu s-a întrebat, eu nu am înțeles că s-a întrebat, eu am auzit pe domnul ministru anunțându-ne că am devenit ”ciuma Europei”. Într-o țară normală, după o așa declarație, ministrul care a făcut-o trebuie să plece”, susține Steluța Cătăniciu.

”Este inadmisibil că nu își asume responsabilitatea și încearcă să găsească vinovați în rândul românilor, pentru că nu au respectat regulile impuse de cei din Guvern.

Cred că toți ne amintim de acea perioadă cumplită în care România a fost guvernată prin ordonanțe militare. Imediat după declararea pandemiei, românii au stat în casă oricât de greu ar fi fost, au plătit amenzi aberante, mult peste veniturile lor, și-au falimentat afacerile pentru a-și proteja sănătatea. Au acceptat regulile impuse de actualul Guvern prin ordonanță militare, unele declarate neconstituționale de Curtea Constituțională pentru că au încălcat drepturi și libertăți fundamentale, pentru că au fost abuzive.

Și acum ne trezim că vine un ministru să dea vina pe români pentru dezastrul care este la această oră în sănătate”, a spus deputatul Steluța Cătăniciu, joi, la Antena 3.

Steluţa Cătăniciu: Ministrul dă vina pe români

Ce a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru

”Trăim un moment dificil, dar dacă am fi numai noi am spune că suntem subiectivi. Dacă ne uităm în toată Europa și în toată lumea nu avem cum să mai fim subiectivi. Am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectând niște reguli sau instigând să nu respectăm niște reguli", a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, miercuri, după ce a vizitat Spitalul din Mureș.

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) este solidar cu medicii care protestează în fața Guvernului, nemulțumiți de condițiile de muncă. Prin vocea deputatului Steluța Cătăniciu, președintele PPU (social-liberal) București, solicită Guvernului să aibă în vedere cerințele medicilor, printre care se numără diminuarea timpului de lucru la ATI, din cauza condițiilor speciale, precum și plata sumelor de bani, în plus, promise de Guvern pentru persoanele care lucrează cu bolnavi infectați cu virusul COVID-19.

”Domnule Ministru al Sănătății, tratați-i cu respect pe medicii și personalul medical care, în aceste momente dificile, sunt soldații noștri din linia întâi în lupta cu acest virus nemilos. Dați-le „muniția” de care au nevoie! Dreptul la muncă și dreptul la viață sunt garantate și pentru ei!”, a transmis, miercuri, Steluța Cătăniciu.

Un nou record în România în privința coronavirus. Grupul de Comunicare Stategică a anunțat alte 1.112 de noi cazuri de infecție cu coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare număr de cazuri zilnice din țara noastră de la începutul pandemiei de coronavirus.

Până joi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.