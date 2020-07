Ultimatum pentru Robert Negoiță! Ce îi cere PSD după lansarea noului partid? ”Nu voi face acest lucru!”

"Domnul Negoiţă a lansat azi un partid. Sigur, nu este un atac la persoană sub nicio formă, dar când te afişezi lângă un partid, altul decât cel în care eşti membru şi pe listele căruia ai candidat, e firesc să îţi pierzi mandatul de primar. Este natural să existe o decizie în acest sens a prefectului.

Până atunci, domnul Negoiță dacă a decis un nou drum politic, mi se pare natural să își dea demisia din Partidul Social Democrat, faţă de care are atâtea cuvinte de reproş, şi să pornească această reconstrucţie și o nouă candidatură politică din afara Partidului Social Democrat şi din afara primăriei, pentru că aşa spune legea", a declarat Lucian Romaşcanu la Antena 3.

Însă Robert Negoiță a avut un răspuns prompt la propunerea purtătotului de cuvânt al PSD.

”Nu, domnule Romașcanu, nu am să îmi dau demisia din calitatea de primar pentru că acolo eu am fost ales de cetățenii din sectorul 3, nu am fost ales de către PSD!”

A lansat Partidul București 2020

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a făcut joi un anunț politic, după ce a plecat din Partidul Social Democrat, dându-i o lovitură Gabrielei Firea. În timpul unei conferință de presă, acesta a anunțat lansarea Partidului București 2020, din partea căruia va candida pentru un nou mandat.

”Am încredere atât în cetățenii Sectorului 3 cât și în cetățenii din București că vor conștientiza această nevoie și vor avea încredere în proiectul nostru iar noi vom reuși să influențăm în bine. Nu în ultimul rând cred că avem nevoie de transparență. Faptul că astăzi bucureștenii nu știu unde și cum sunt cheltuiți, unde le-au fost cheltuiți banii din bugete. Și o spun cu mult regret. În afară de Primăria Sectorului 3, nu există transparență. Este singura instituție publică din România care este transparentă 100%, prin reglementare. Nu mai există o astfel de reglementare niciunde în altă parte!”, a declarat, joi, Robert Negoiță.

”Anunț că nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă”

Pe data de 6 iulie Robert Negoiță a anunțat că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă.

”După aproape 20 de ani de când am început aventura politică, dedicându-mi toate energiile și priceperea unui partid de a cărei ideologie m-am simțit întotdeauna cel mai apropiat, a venit astăzi momentul să închei acest capitol.

Anunț public, astăzi, că nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă”, scria, la acel moment, Robert Negoiță.