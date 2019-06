Umilință pentru Traian Băsescu. Dușmanul fostului președinte al României îi ia locul în Senat

Foto: Agerpres

Lovitură pentru Traian Băsescu. îi va lua locul în Senat. În locul său va veni Radu Cristesc. Acesta a făcut un denunș la Parchetul General împotriva fostului președinte al României pentru fals și uz de fals cu privire la o eventuală colaborare cu Securitatea.

”Azi am depus un Denunț la Parchetul General împotriva fostului președinte Traian Băsescu. Având în vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul că a deținut calitatea de colaborator al Securității, nu avea dreptul de a candida si de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei – functie pe care a detinut-o pe parcursul unui numar de doua mandate si respectiv de fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare și inclusiv nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de senator in Parlamentul Romaniei si de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019”, fusese mesajul transmis de Cristescu.

Cei de la PMP au încercat să schimbe situația și să îl împiedice să îi ia funcția lui Băsescu după ce a demisionat pentru a putea prelua mandatul de europarlamentar, însă Crisescu a amenințat că îi va da în judecată.