Un fost ministru PSD, replică pentru premierul Orban după ce acesta a criticat angajații din Palatul Victoria

Alexandru Petrescu, ministrul demis al Comunicațiilor, a scris un mesaj pe Facebook în care îi recomandă premierului Ludovic Orban să se consulte și să conlucreze cu oamenii din administrația publică.

„Domnule Orban, iesiti din mentalul eradicarii si incercati exercitiul consultarii si al conlucrarii cu oamenii din administratia publica!

Solicitari precum gasirea oamenilor la serviciu dupa ora 21.00 sunt ridicole si denota lipsa de respect si crase lacune in cunoasterea administratiei! Oamenii din institutii sunt obisnuiti sa lucreze planificat, pe linii de decizie bine coordonate! Munca lor trebuie evaluata dupa eficienta, nu dupa orele in plus state dupa program!

Acest “heirup-ism” de care dati dovada si care nu o sa va tina mai mult de 24 de ore, va face loc diletantismului si lipsei de experienta a celor care astazi umbla in cete prin ministere sa ceara statele de functii pentru locuri disponibile unde sa se angajeze si marcile de masini din parcurile auto ale ministerelor si companiilor de stat aflate in portofoliu.

Domnule Prim-ministru, ati propus structuri guvernamentale suple!

Ordonanta de astazi cu noua arhitectura guvernamentala ultrabirocratizeaza, suprapune atributii sau mai scoate cate un cuvant din titlu pentru a justifica schimbarea la fata: Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei a devenit Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei ( din AADR a devenit ADR).

Cea mai mare greaseala instituita prin aceasta ordonanta de urgenta este desfiintarea unui minister de linie pentru domeniul digital si comasarea structurilor acestuia, intr-un mod total neinspirat din punct de vedere al functionalitatii, cu o institutie care gestioneaza deja o problematica densa (comasarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale cu Ministerul Transporturilor), actiune care va avea grave si imediate repercusiuni asupra proiectelor si politicilor de dezvoltare a sectorului TIC si asupra absorbtiei fondurilor europene in domeniu.

Si eu ca si altii poate, am gandit ca e vreo ratiune si vreo logica in spatele acestor comasari, dar parcurgand astazi documentul oficial adoptat de Guvernul Orban, am si raspunsul: “ Nu este nicio logica!””, a scris Alexandru Petrescu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că trebuie schimbat modul de lucru la Palatul Victoria, el precizând că este important să fie demarată „procedura de curăţare a instituţiilor publice”.



„Aseară, m-am întors la ora 9.30 (21.30 - n.r.) în Guvern şi nu am găsit pe nimeni. Trebuie să înţeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru şi că, atâta timp cât ministrul sau premierul munceşte, orice om care este chemat să îşi achite şi să îşi atingă obiectivele care sunt stabilite trebuie să fie la muncă. Trebuie schimbat ritmul de lucru şi să se înţeleagă că suntem în serviciul cetăţeanului şi că fiecare angajat al oricărei instituţii publice are această obligaţie de a rezolva toate problemele pe care le are de rezolvat”, a spus premierul, la începutul şedinţei Executivului.