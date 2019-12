Un nou proiect pe scena politică. Cine sunt inițiatorii

Un nou proiect pe scena politică. Foştii consilieri onorifici ai Vioricăi Dăncilă de pe vremea când era premier, Ilan Laufer şi Alexandru Coita, anunţă că lansează un proiect politic nou, menit să ”reaprindă flacăra speranţei în România”.

Ilan Laufer şi Alexandru Coita au postat pe Facebook un mesaj similar în care anunţă lansarea unui proiect politic nou.

”Azi, de Ziua Naţională, vreau să transmit un mesaj tuturor românilor care cred în viitorul acestei ţări binecuvântate, care sunt dezamăgiţi şi sătui de lozinci, de ipocrizie, de adevăruri trunchiate, de lipsa unei viziuni şi de promovarea unor interese meschine. Este un mesaj pe care mulţi dintre voi îl aşteaptă de luni bune. Astăzi a venit momentul! Am decis să fondez o nouă mişcare politică care se adresează tuturor oamenilor oneşti, patrioţi şi lucizi care vor să ofere un viitor mai bun acestei ţări. Energia tinereţii, împreună cu experienţa celor trecuţi prin multe lupte, dar care nu au încetat să creadă în România, pot reda acestei ţări locul pe care îl merită. Este un proiect care se adresează tuturor, oameni noi şi vechi, indiferent de apartenenţa politică, cât timp ni se alătură cu inima curată şi cu dorinţa de a face bine”, a scris Alexandru Coita pe Facebook.

La rândul său, Ilan Laufer a făcut anunţul adresându-se celor care ”sunt dezamăgiţi şi sătui de minciună, de manipulare, de ipocrizie, de lozinci ieftine, de lipsa viziunii şi de lipsa unui proiect de ţară” ”Dragi prieteni, dragi romani, dragi patrioti! Cu prilejul Zilei Nationale, care semnifica cel mai important moment din istoria moderna a Romaniei, dar si un simbol national al curajului, vointei, determinarii, puterii de sacrificiu si al dragostei de tara, transmit un mesaj tuturor romanilor care cred in viitorul tarii noastre si al bogatiei poporului roman, care sunt dezamagiti si satui de minciuna, de manipulare, de ipocrizie,de lozinci ieftine, de lipsa viziunii si de lipsa unui proiect de tara. Pentru ca #mieimipasa si cred cu tarie ca a sosit momentul sa reaprindem flacara speranţei în România, am decis sa fondez o noua miscare politica / un Start-Up care se adresează tuturor romanilor care vor să ofere un viitor mai bun acestei tari. Ma adresez tuturor romanilor care nu au incetat sa creada in Romania, voi puteti reda acestei tari locul pe care il merita, atat la nivel european cat si la nivel global . Proiectul se adresează tuturor, oamenilor noi şi vechi, indiferent de apartenenţa politică, cât timp ni se alătură cu inima curata”, a scris Laufer pe Facebook.