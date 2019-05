USR-Plus a câștigat alegerile în Vaslui și Bârlad

Partidul Social Democrat a pierdut, în premieră, alegerile în oraşele din judeţul Vaslui, potrivit numărătorii paralele, formaţiunea nereuşind să se claseze pe primul loc în preferinţele electoratului în niciuna din respectivele localităţi.



În municipiul reşedinţă, USR a luat 27,01% din voturi, PSD a obţinut un scor de 24,02%, în timp ce PNL a fost votat de 19,88% dintre cetăţeni.



În municipiul Bârlad, USR PLUS a obţinut locul întâi cu 28,39%, în timp ce PSD a luat 23,11% din voturi, iar PNL 22,29%.



La nivelul municipiului Huşi, PNL a câştigat alegerile cu 24,97% dintre voturi, PSD a obţinut un scor 24,19%, iar USR PLUS a primit voturile a 21,63% dintre cetăţeni.



În oraşul Negreşti, cele mai multe voturi au fost obţinute de PNL, care a reuşit un scor de 39,11%, în timp ce PSD a fost votat de 25,39% dintre cetăţenii prezenţi la urne, iar USR PLUS a luat un scor de 14,66%.