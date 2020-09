USR-PLUS, atac la partenerii liberali: PNL are 7.000 de traseiști la alegeri

”Alianța USR PLUS cere public PNL să oprească atacurile împotriva candidaților săi. Alianța USR PLUS cere public PNL să oprească atacurile împotriva candidaților săi, după ce în presă au apărut informații conform cărora conducerea PNL le-a cerut organizaţiilor din ţară să numere câţi candidaţi USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide.

Cetățenii români au nevoie de soluții, nu de scandalul cu care i-au obișnuiți politicienii în ultimii 30 de ani. Mai ales acum, în criza provocată de pandemia de COVID-19.

Apelul Alianței vine în contextul în care în presă au apărut informații că Secretariatul General al PNL strânge informații despre candidații USR PLUS la alegerile locale din țară care în trecut au făcut parte din alte partide.

Alianța USR PLUS atrage atenția că PNL ar trebui să verifice propriile cifre legate de candidații traseiști din țară. Datele de la Autoritatea Electorală Permanentă arată că în total peste 6.000 de candidați de pe listele PNL la consiliile locale și județene sunt foști membri PSD și ALDE. Dintre ei, aproape 500 candidează la primării: 225 de la PSD, 100 de la ALDE.”, arată un comunicat al alianței USR-PLUS.