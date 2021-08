USR ar putea să-i retragă sprijinul politic lui Florin Cîţu

Întrevederea are loc după ce-au ieşit la iveală informaţii din trecutul controversat al prim-ministrului României.

După ce s-a aflat de detenţia din SUA a premierului, coaliţia de guvernare este la un pas să se destrame.

Voci din USR-PLUS cer ca Florin Cîţu să rămână fără sprijin politic şi să plece din fruntea Guvernului

Premierul se va confrunta, aşadar, în şedinţa de luni, cu cei mai aprigi contestatari ai săi, cei de la USR-PLUS. O şedinţă care va fi cu siguranţă tensionată, în care lui Cîţu i se vor cere explicaţii.

În acelaşi timp, premierul îi critică pe cei de la USR-PLUS şi spune că nu are de ce să primească lecţii de morală de la ei, după ce n-au fost capabili să rezolve problema trenului plin cu copii, care au stat o noapte întreagă pe câmp fără mâncare şi apă.

Cîţu este contestat puternic de cei din USR. De altfel, conducerea formaţiunii s-a întâlnit de urgenţă la sfârşitul săptămânii trecute, unde foarte multe voci care au cerut, din nou, retragerea sprijinului premierului şi chiar ieşirea de la guvernare.

După cum spun surse USR, relaţia în coaliţia de guvernare va fi una tensionată şi lipsită de încredere în deciziile premierului.

Liderii USR-PLUS consideră că Florin Cîţu nu mai are credibilitate

Ca să nu ia o decizie pripită, liderii USR au decis să ceară mai multe explicaţii premierului în şedinţa Coaliţiei, ca să vadă dacă şi în ce condiţii mai pot continua.

Ba mai mult, el susţine că cei din USR sunt supăraţi din cauza rectificării bugetare, pentru că ministerele USR au primit mai puţini bani decât au cerut şi că acesta este realul motiv de nemulţumire al lor.

Stelian Ion, ministrul Justiției, a comentat scandalul în care se află Florin Cîţu cu dosarele din SUA. Acesta a apreciat că dezvăluirile din trecutul premierului afectează întreaga echipă guvernamentală şi a subliniat necesitatea clarificării tuturor informațiilor.

"Niciunul dintre noi, nici măcar premierul, nu este de neînlocuit", spune acesta.

"Ceea ce iese în spaţiul public despre oricare dintre noi, din echipa guvernamentală, afectează toată echipa. Este o chestiune de încredere. Încrederea se clădește cu greu şi se dărâmă foarte ușor", a mai spus Stelian Ion.

Potrivit documentelor din dosar în 21 iulie 2008 Florin Cîţu este dat în judecată pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank.

Șase luni de zile l-au căutat autoritățile americane inclusiv în sistemul de evidență a alegătorilor, dar fără succes.

Au angajat inclusiv un investigator profesionist să îl găsească pe Florin Cîțu. Acesta era deja în România, directorul unei cunoscute bănci, motiv pentru care instanța închide dosarul la început de 2009.

În perioada evenimentelor din instanţa americană, Florin Cîţu era director Pieţe Financiare la ING Bank România.

Potrivit CV-ului, postat pe site-ul Guvernului, arată că în perioada desfăşurării acestor evenimente în instanţa americană (21 iulie 2008 – 24 februarie 2009) Florin Cîţu lucra în sistemul bancar românesc şi era director Pieţe Financiare în cadrul Departamentului Pieţe Financiare al ING Bank România.

Florin Vasile Cîţu era responsabil cu "rezultatele financiare pentru departamentele de arbitraj pe rata dobânzii şi rata de schimb, cu administrarea lichidităţii băncii, cu rezultatele departamentelor de vânzare a produselor financiare către clienţii companii mari, mici şi mijlocii şi cu departamentul de cercetare".

După plecarea sa din SUA din 2002 şi până în 2008, Florin Cîţu îşi luase diplomă de la Center for Financial Studies din Frankfurt, lucrase ca economist la Banca Naţională a Noii Zeelande, fusese economist la Banca Europeană de Investiţii – Luxembourg şi economist/ consultant pentru companii private din sistemul financiar bancar, potrivit CV-ului său.

Au fost publicate toate documente cu privire la dosarul premierului Florin Cîțu care a condus, în urmă cu 20 de ani, în Statele Unite, sub influența alcoolului.

Mașina Ford Probe roșie mergea de pe-o parte pe alta a drumului, inculpatul Cîțu mirosea a băuturi alcoolice, a recunoscut că a băut, avea ochii injectați și umezi. Cîțu avea BAC (Blood Alcohol Content) de 0.161, limita legală fiind de 0.08.

Autoritățile americane notează în plângerea și declarația pe propria răspundere, întocmite în data de 3 decembrie 2000, că la ora 02:08, Florin Vasile Cîțu a fost prins pe Lincoln Way de pe Podul Squaw Creek, orașul Ames, din Comitatul Story, conducând o mașină sub influența băuturilor alcoolice în timp ce avea o alcoolemie peste 0.100 (Blood Alcohol Content peste 0.100).

Inculpatul Florin Vasile Cîțu este acuzat oficial de infracțiunea de "conducere sub influență" (OWI) 1st (Serious Misdemeanor)/Delict grav, prin încălcarea Secțiunii 312J.2 litera 1a și 1b din Codul Penal al Iowa din 1999. Litera 1a se referă la conducere sub influența unei băuturi alcoolice sau a unui alt drog sau a unei combinații de astfel de substanțe iar litera 1b se referă la prezența unei concentrații de alcool de 0.08 sau mai mari.

