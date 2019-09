USR vrea la guvernare doar după alegeri anticipate

Dan Barna, lider al USR şi candidat la prezidenţiale, susține că partidul său vrea la guvernare doar după alegeri anticipate.

"Alianţa USR PLUS este decisă şi va intra la guvernare şi poate intra la guvernare, în orice moment, doar în condiţiile unei majorităţi care să susţină reformele de care România are nevoie. Astăzi, şi nu peste cinci ani, România are disperată nevoie de reforme structurale majore. România are disperată nevoie să înceapă investiţiile pe care românii le aşteaptă, România are disperată nevoie de reformă în educaţie, în sănătate şi în administraţie. Aceste reforme pot fi şi vor fi realizate de Alianţa USR PLUS cu o susţinere parlamentară consistentă şi reală, care nu se poate realiza decât prin alegeri anticipate. Pentru că noi nu mai vrem să discutăm despre problemele României. Nu mai vrem să adoptăm legi care să facă autostrăzi, ci vrem să avem o guvernare care să înceapă să rezolve aceste necesităţi", a afirmat Barna în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Parlament.



Barna a mai precizat că alianţa îşi doreşte alegeri anticipate "cât mai curând posibil", dar şi că România "are nevoie de un guvern de tranziţie, care să organizeze cât mai degrabă" aceste alegeri.



"Soluţia alegerilor anticipate este cea în care credem, este cea care poate fi demarată. Imediat după prezidenţiale, aceste alegeri ar putea să aibă loc într-un termen cât mai scurt, respectând, evident, procedurile parlamentare, pentru că este un obiectiv pe care eu, ca şi candidat al Alianţei USR PLUS şi ca viitor preşedinte al României, mi-l asum, acela de a cere actualului Parlament un acord politic în care trebuie să se implice şi preşedintele Iohannis şi celelalte partide numite astăzi de opoziţie, pentru a agrea realizarea acestor alegeri anticipate, singurele care ne scot, practic, din criza care se conturează", a spus Barna.



Totodată, el a adăugat că actuala majoritate a obţinut votul populaţiei la alegerile parlamentare din 2016 în baza unor promisiuni care nu au fost onorate. În acest sens, Barna a apreciat că Guvernul Dăncilă "nu mai are nicio legitimitate" şi i-a cerut "să vină în Parlament" pentru a vedea dacă mai are susţinerea necesară sau să plece de la guvernare.



Europarlamentarul Dacian Cioloş, lider al Alianţei USR PLUS, a subliniat la rândul său că Guvernul Dăncilă nu mai are susţinerea majorităţii parlamentare şi că "în orice democraţie", în astfel de situaţii, prim-ministrul îşi prezintă demisia.



"În aceste condiţii, prima etapă - dacă doamna Dăncilă nu înţelege cum funcţionează democraţia - este o moţiune de cenzură care, sperăm noi, să fie susţinută cât mai larg de toţi cei care se declară acum împotriva modului în care guvernează PSD, pentru ca un lucru să fie clar: acest guvern nu mai poate lua decizii importante, fundamentale, în numele României", a spus Cioloş.



El a menţionat că reprezentanţii alianţei sunt gata să intre la guvernare şi că în prezent se află în curs de elaborare programul de guvernare.



"Am trăit unii dintre noi experienţa în 2016 de a guverna tot pentru binele României, pentru că era o situaţie de urgenţă, pentru că mai era un an doar până la alegeri şi cineva trebuia să guverneze şi ne-am asumat atunci guvernarea şi am realizat că fără o majoritate clară în Parlament, în an electoral, se întâmplă lucruri împotriva interesului României. Aţi văzut ce s-a întâmplat în 2016: majorităţi ad hoc în Parlament care nu aveau nimic de-a face cu Guvernul şi obiectivele pe care le stabilise Guvernul au votat pensii speciale, cheltuieli bugetare în stânga şi dreapta", a precizat europarlamentarul.