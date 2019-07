Viceprimar PSD, exclus din partid: Am fost sancționat pentru că am ales să-mi păstrez coloana vertebrală

Viceprimarul municipiului Caracal, Octavian Stănescu, a anunţat marţi că a fost exclus din PSD şi a afirmat că a fost sancţionat pentru că a ales "să nu plece capul" în faţa primarului Liviu Radu.



Decizia excluderii din PSD a lui Octavian Stănescu a fost luată Biroul Permanent al PSD Caracal, întrunit luni după amiază. Propunerea de excludere a fost făcută de preşedintele PSD Caracal, deputatul Dan Ciocan.



Octavian Stănescu este membru PSD de aproximativ 10 ani, el conducând o perioadă organizaţia locală de tineret a partidului.



În luna martie, primarul municipiului Caracal, social-democratul Liviu Radu, i-a interzis viceprimarului, printr-o dispoziţie, să mai vorbească public despre activităţile administraţiei locale, iar viceprimarul a contestat decizia la Prefectura Olt, care a retrimis documentul spre analiză către primărie şi apoi în instanţă.



Octavian Stănescu susţine că excluderea sa din partid arată că nu se doreşte promovarea tinerilor.



"Decizia luată aseară de conducerea PSD Caracal privind excluderea mea din partid arată cât de mult se doreşte promovarea tinerilor în aceasta formaţiune politică. Am fost sancţionat pentru ca am ales să-mi păstrez coloana vertebrală şi să nu plec capul în faţa unui primar care nici până acum nu a învăţat ce înseamnă administraţia publică, mai ales că fost şi abuziv în relaţia cu mine. Aseară mi s-a reproşat că blochez hârtii, că încurc proceduri în primărie, în condiţiile în care, de un an şi jumătate, domnul primar mi-a luat atribuţiile. (...) Înlăturarea mea din partid arată faptul că, cel puţin la nivel local, mentalitatea a rămas neschimbată (...). Nu se doreşte promovarea tinerilor, înlăturarea oricăror influenţe exterioare şi mai mult decât atât îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în Caracal", a scris, marţi, pe Facebook, Octavian Stănescu.



El a declarat pentru AGERPRES că nu va contesta decizia de excludere din partid. Octavian Stănescu şi va pierde mandatul de consilier local şi funcţia de viceprimar.