Fost lider PSD, devenit șaman într-o junglă din Ecuador: ”Îmi trăiesc a cincea viață!”

Imagini spectaculoase cu un fost demnitar român, ajuns șaman în Ecuador.

Sursa foto: Facebook Victor Alexeev

Victor Alexeev a fost secretar de stat la Ministerul Românilor de Pretutindeni dar a renunțat la toate funcțiile pentru a deveni vraci în jungla din Ecuador.

”Am avut o experiență în care cineva, într-o ignoranță totală, a vorbit despre faptul că eu am fugit din România și sunt acum în Ecuador.

Pentru toată lumea vreau să lămuresc faptul că nu am dorit să ies în direct, însă am fost învinuit că, fiind secretar de stat... da, am fost secretar de stat, dar doresc foarte mult să am înțelegere în Parlamentul României, în Parlamentul Republicii Moldova, în ambele guverne, și poate ne permitem să construim un centru care va fi unic în lume, cu această medicină ancestrală.

Dacă nu se poate să am această înțelegere, voi rămâne aici, în Ecuador.

Citește și: Planul de austeritate pregătit pentru români! Milioane de oameni ar fi afectați

La momentul acesta îmi trăiesc a cincea viață. Și în această a cincea viață eu deja am trăit două vieți, am trecut la altă etapă. În această altă etapă, în scurt timp, fondez acest institut de cercetare.

Îmi doresc foarte mult să ajung cu acele instrumente cu care am așa succes la pacienții mei, să ajung și în România sau în Republica Moldova.