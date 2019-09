Victor Ponta a sfătuit-o pe Dăncilă să nu candideze la prezidențiale: I-am zis să susținem toți un singur candidat, pe Mircea Diaconu. Nu a vrut, acum uitați ce se întâmplă

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat miercuri că Guvernul trebuie să ceară votul Parlamentului pentru a rămâne în funcţie, el considerând că ultimele decizii ale PSD sunt "şmecherii", nu strategii, şi a susţinut că Executivul are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.



"Ei nu au strategii, au şmecherii, astea nu sunt strategii, sunt şmecherii care nu ţin şi chestiunea asta că iei trei membri de pe stradă de la ALDE şi îi faci miniştri... Şi eu cred că domnul Iohannis nu-i va numi, normal, nici pe aceştia... Cred că trebuie să le aduceţi aminte că mâine nu mai avem ministru de Interne, sâmbătă sau duminică nu mai avem ministrul Educaţiei şi şmecheriile astea pe care ei le numesc strategii reprezintă un blocaj grav şi o nefuncţionare a unor instituţii fundamentale: Ministerul de Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Energiei, al Mediului. Cred că trebuie să vină la Parlament. Are voturi, rămâne în funcţie cu noul guvern. Nu are voturi, pleacă din funcţie şi trebuie să găsim o altă soluţie pentru guvernarea ţării până la alegeri. Asta cred eu şi asta de fapt se va şi întâmpla. Tot ce le-am spus până acum de la ziua moţiunii pentru domnul Grindeanu, din păcate pentru ei, s-a întâmplat", a afirmat Ponta la Parlament.



El a adăugat că în prezent România 'este neguvernată, exact ca în anul 2009'.



"Cât timp eşti în Opoziţie, poţi să faci ce vrei în partid - să te cerţi, să te împaci. Ei sunt la guvernare şi în acest moment România este neguvernată, suntem exact ca în anul 2009. La anul vine criza şi o să plătim toţi cu taxe mai mari, cu salarii şi pensii tăiate, cu lipsă de investiţii, incapacitatea celor de acum de a guverna ţara", a mai susţinut liderul PRO România.



Întrebat dacă Guvernul are nevoie de o majoritate simplă sau calificată pentru a trece restructurarea, Ponta a spus: "Eu cred că pierdem timpul. Cum v-am spus, există în politică strategii, ce încearcă ei sunt şmecherii, nu sunt strategii".



"Guvernul PSD condus de mine a venit de două ori în Parlament pentru restructurare: odată când a plecat PNL în februarie şi a doua oară în decembrie, când a plecat UDMR. În ambele hotărâri ale Parlamentului prin care am primit votul pentru schimbarea compoziţiei politice s-a scris: 'hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută, majoritatea deputaţilor şi senatorilor. Acum, sigur, nu mai e PSD de atunci, asta este sigur, din păcate, dar oamenii sunt aceeaşi, nu s-a schimbat Constituţia. De aceea, cred că nu mai vin, că nu au voturile necesare. Dacă în loc de strategii faci şmecherii, nu ai succes. Problema este că vom plăti toţi acest preţ", a adăugat Victor Ponta.



El a mai spus că i-a atras atenţia premierului Viorica Dăncilă la întâlnirea pe care au avut-o la începutul lunii august să-l sprijine pe Mircea Diaconu la prezidenţiale pentru a face o "restructurare adevărată".



"La începutul lunii august, la faimoasa mea întâlnire cu doamna Dăncilă, i-am spus: 'Doamnă, nu candidaţi la prezidenţiale, să susţinem toţi un candidat. Uite, îl avem pe Mircea Diaconu. Haideţi să facem o restructurare adevărată, cu o majoritate de centru-stânga. Nu a vrut, acum uitaţi ce se întâmplă", a mai declarat Ponta.