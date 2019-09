Victor Ponta, atac usturător la adresa lui Dacian Cioloș: Mai prefăcut decât vechii oameni

Victor Ponta lansează un atac dur la adresa lui Dacian Cioloș, spunând că este „mai prefăcut, mai demagog, mai oportunist și mai neprofesionist decât oamenii vechi”.

„OMUL NOU in Politica : Dacian Ciolos ! Votati-l cu incredere ! Este mai prefacut, mai demagog, mai oportunist si mai neprofesionist decat oamenii vechi!

1. OMUL NOU Ciolos - lupta toata ziua pentru integritate si anticoruptie / dar daca e vorba despre propunerea facuta de “Sefu” Macron pentru Comisia Europeana a uitat de toata lupta - “o voted Sefu - am inteles ‘Traiti”

2. Omul nou Ciolos - a fost in Guvernul lui Tariceanu in 2008 , a ajuns Comisar European propus de Basescu si Sarkozy in 2009, a fost pe lista de propuneri a Guvernului “Ponta” in 2014 ( alaturi de Corina Cretu care a si castigat nominalizarea atragand invidia vesnica a lui DC) , a fost pus Prim Ministru de Iohannis si votat de Liviu Dragnea in 2015 , a candidat si a fost ales in 2019 pe lista lui Dan Barna USR / i-a tradat intr-o secunda pe toti cei de mai sus si ii mai si injura peste tot pe unde are ocazia - cu adevarat OM NOU / a primit functii si pozitii de la toti “oamenii vechi” - dar nu stie cine sunt si se lupta cu ei.

3. Pentru ca “Omul Nou” Ciolos sa ajunga Prim Ministru “a fost nevoie sa moara oameni” / a pastrat in functii toti oamenii lui Dragnea si a guvernat asa de “performant” ca a dus PSD la 46% in Alegerile Parlamentare din 2016

4. Omul nou Ciolos ne tot anunta cum voteaza el motiunea de cenzura in Parlamentul Romaniei - el nu are niciun parlamentar in Romania , dar vorbeste pentru cei naivi care nu stiu asta / in schimb are voturi in Parlamentul European - si nu voteaza candidatii cu “probleme de integritate” / stati asa - nu voteaza candidatii care NU sunt propusi sau sprijiniti de Sefu’ Macron - pe aia ii voteaza imediat ca “s-au lamurit lucrurile”

5. Omul nou Ciolos este cel care nu a lucrat o zi la o firma privata ; nu a platit in viata lui un salariu sau taxe si impozite pentru afacerea lui ; nu a dat niciodata un interviu pentru un job si nu a avut niciodata un sef care sa il ameninte ca il da afara daca nu munceste ca un sclav / dar Omul Nou zice ca ii reprezinta exact pe aceia a caror viata nu a avut-o niciodata el insusi

6. Dan Barna chiar e “nou” in politica - ceea ce nu inseamna deloc ca e si bun / prima dovada ca nu e pregatit sa conduca tara altfel decat pana acum, este faptul ca face tandem cu cel mai “vechi” si cu apucaturi “vechi” din politica - Dacian Ciolos .

Am o parere buna despre pregatirea profesionala si buna credinta a votantilor USR / recunosc ca ma enerveaza cand ii vad pacaliti si orbiti de personaje sordide care se prezinta ca “tineri si neprihaniti”!

Sunt convins ca “postacii” lui Ciolos o sa dea gramada pe pagina mea ca sa ma faca pe mine in toate felurile / facem pariu ca niciunul nu o sa contrazica insa lucrurile pe care le-am scris? Pentru ca sunt adevarate - si ei nu au explicatii pentru ceva atat de evident si atat de adevarat!

Povestea aceasta frumoasa cu “oamenii noi” in politica am tot vazut-o in Romania ( mai tineti mintea campania “tinerii lui Basescu” cu care a aparut la Slatina Darius Valcov?) - mereu s-a terminat foarte prost .

La ProRomania vrem oameni “PROfesionisti” - capabili sa vina cu solutii si sa le si puna in practica / daca sunt vechi sau noi nu mai este important!

Noi suntem ProRomania - si tinem doar cu Romania!”, scrie Victor Ponta pe contul personal de Facebook.