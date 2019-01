Victor Ponta, despre o posibilă candidatură la prezidenţiale: Cred că în 2014 m-am grăbit şi am greşit

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că va candida la alegerile prezidenţiale, dar nu în 2019.

„O să candidez la prezidenţiale, dar nu în 2019, să fie foarte clar. Cred că în 2014 m-am grăbit şi am greşit şi cred că trebuie să învăţ din ce am greşit. Şi mai cred un lucru. Multă lume zice: «Bine, mă, eu am înţeles că nu candidezi la Preşedinţie, dar ce vrei?» Mi-aş dori ca împreună cu mulţi din oamenii care mi-au fost alături în Guvern, Daniel (Constantin - n.r.) e unul dintre ei, la un moment dat, după alegeri, să putem să continuăm la guvern ceea ce nu am făcut în 2015”, a declarat Victor Ponta.

El spune că în 2019 în turul al doilea la prezidenţiale vor fi Klaus Iohannis şi Liviu Dragnea, iar actualul preşedinte va obţine un nou mandat, potrivit news.ro.

