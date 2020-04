"Bun - a fost gasit vinovatul la Suceava - este chiar SPITALUL.

Nu este de vina Managerul Spitalului ( propunerea PNL de Ministru ) / nici Presedintele Consiliului Judetean in subordinea caruia se afla Spitalul ( ca faimosul Flutur nu e de vina de nimic de cand ii scria numele lui Basescu cu oi pe dealuri) / nici Ministerul Sanatatii care trimite la Spitalul din Radauti 25 de masti ( consumul zilnic pentru protectia personalui fiind de 600) / nici Compania UNIFARM a Guvernului care vrea sa vanda la Suceava echipamente cu pret mai mare decar firmele private / nu este de vina nici Guvernul PNL Orban care fusese informat oficial de Organizatia Momdiala a Sanatatii din 28 Ianuarie ca vine Pandemia si nu a facut nimic / nu este de vina MApN ca face Spital de campanie langa Bucuresti in care nu este tratat nimeni - in loc sa il instaleze la Suceava!

Nu - de vina este Spitalul!!! Uraaaa - traiasca!", scrie Ponta pe Facebook.