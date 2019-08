Victor Ponta: Exclud un singur lucru, acela de a mă întoarce în PSD

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri că singurul lucru pe care îl exclude în ceea ce priveşte posibile fuziuni sau alianţe este acela de a se întoarce în PSD.



"Nu exclud niciun fel de variantă, singurul lucru pe care îl exclud, că îl tot aud sau mi-l spun colegi de bună credinţă, îl exclud, eu nu mă întorc în PSD. Pot să colaborez cu pesediştii, nu-mi place conducerea PSD, dar eu să mă întorc la PSD, cred că singurul om din lume care mai crede în chestia asta e doamna Dăncilă, că mă întorc la PSD să îi iau partidul. Şi vreau să-i spun că nu mă întorc la PSD. Nefiind membru PSD, nu pot să îi iau partidul, ar trebui să se gândească la alte probleme pe care le are şi la unii pesedişti care o să îi ia partidul", a precizat Ponta.



El a făcut această precizare în contextul unei întrebări referitoare la posibilitatea unei fuziuni cu ALDE.



Întrebat dacă a fost contactat, în ultimele zile, de sociali-democraţi pentru a intra la guvernare, Ponta a răspuns că vorbeşte cu social-democraţi în fiecare zi, însă nu cu premierul Viorica Dăncilă.



"Vorbesc în fiecare zi cu toţi social-democraţii, dacă vă referiţi la doamna Dăncilă, nu. Sunt prietenii mei, colegii mei şi îşi dau seama şi ei că nu doar că nu mai intră în turul II candidatul, dar pierd şi Guvernul şi pierd tot. Nu am discutat cu doamna Dăncilă, ceilalţi colegi ai mei m-au întrebat, am discutat şi o să discutăm în continuare, dacă reuşim să salvăm Stânga, că deocamdată e făcută praf, din păcate, din cauza unor decizii personale de orgoliu", a susţinut Ponta.



El a mai precizat, întrebat pe această chestiune, că este contactat de foarte mulţi social-democraţi pentru a i se alătura în Pro România.



"Normal, sunt foarte mulţi social-democraţi care nu sunt de acord cu distrugerea asta, pe drumul ăsta pe care se merge şi care vin alături de mine încercând să salvăm ceea ce se poate salva din social-democraţie", a spus Ponta.



Liderul Pro România a mai spus că partidul său este dispus să sprijine un proiect prin care să fie "un nou Guvern, un guvern restructurat, cu un program clar nou, de 14 luni de reforme şi cu un candidat unic al partidelor de stânga".