Victor Ponta, mesaj după ultimele evenimente din PSD

Victor Ponta a comentat situația din PSD, după demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”.

”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul lui Dragnea si al “Teldrumului” !!!

Dupa ce PSD si Camera Deputatilor au fost confiscate de catre Liviu Dragnea , Stanescu si “Cartelul de la Teldrum” din aceasta seara acest grup organizat preia si Guvernul tarii!

Eu am curajul sa ma lupt deschis cu acest “Cartel” si sa eliberez tara de ocupatia lui Dragnea . Acun suntem putini dar asa eram si in 2010 cand am pornit lupta contra lui Basescu - sunt convins ca o sa castigam!

PS - sunt curios sa vedem acum daca Presedintele Klaus Iohannis va actiona pentru binele tarii sau va face iarasi “blat” cu Dragnea! O sa aflam curand” scrie Victor Ponta pe Facebook.