Victor Ponta: Nu e vina lui Mircea Diaconu și Pro România că PSD încearcă să destructureze ALDE

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, declară că nu e vina nici a lui Mircea Diaconu şi nici a formaţiunii sale pentru faptul că în această perioadă "PSD încearcă să destructureze ALDE", în condiţiile în care acest partid a luat sub cinci procente la alegerile europarlamentare, "tocmai pentru că a stat alături de Dragnea şi Dăncilă şi a susţinut prostiile acestora".



"ALDE a luat sub 5% la alegerile europarlamentare tocmai pentru că a stat alături de Dragnea & Dăncilă şi a susţinut toate prostiile acestora (în special Ordonanţa 114/ 2018 - cea mai antiliberală lege din România după anul 1948). Nu e vina nici a lui Diaconu şi nici a Pro România. În această perioadă, PSD încearcă să destructureze ALDE (după cum puteţi constata nici Pro România, nici alte partide nu au profitat de situaţia grea ca să racoleze parlamentari)", susţine Ponta, vineri, într-o postare pe Facebook.



Liderul Pro România mai scrie că cei din ALDE "care vor acum alături de PSD" ştiu foarte bine că acest lucru înseamnă practic dispariţia partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu.



"Cei din ALDE care vor acum alături de PSD ştiu foarte bine că acest lucru înseamnă practic dispariţia ALDE şi funcţii temporare doar pentru câţiva dintre ei. Cei care s-au ridicat împotriva lui Tăriceanu şi s-au alăturat Vioricăi Dăncilă au lucrat de multe ori şi foarte bine alături de mine (şi le mulţumesc pentru asta). Plus că au votat în Delegaţia Permanentă a ALDE pentru candidatura lui Mircea Diaconu. Nu cred că au descoperit brusc ce răi suntem, eu şi Diaconu. Am făcut doar o alianţă electorală pentru alegerile prezidenţiale (foarte utilă pentru două partide mici) - şi sigur nu asta îi deranjează", mai precizează Victor Ponta.