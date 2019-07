Viorica Dăncilă anunță data remanierii guvernamentale

foto: guv.ro

O remaniere guvernamentală va avea loc în această vară şi ar putea fi urmată de o restructurare a Executivului în toamnă, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dăncilă.



"Remanierea va avea loc în vara aceasta, am început evaluările pe fiecare minister în parte. (...) Sunt 27 de ministere, deci nu pot să vin cu totul odată, dar pe măsură ce voi face evaluările, voi veni în Comitetul Executiv, voi discuta cu colegii, astfel încât acolo unde măsurile cuprinse în programul de guvernare nu sunt îndeplinite (...) sau acolo unde credem că putem îmbunătăţi lucrurile, voi veni cu o propunere de remaniere. Nu-mi cereţi să vă spun ministerele pentru că nu o să fac acest lucru decât după discuţia pe care o să o am în Comitetul Executiv Naţional, dar remaniere voi face", a afirmat Dăncilă la DC News.



Întrebată dacă vor fi schimbări în ministere importante, premierul răspuns că pentru ea toate ministerele sunt importante.



"Luăm în calcul o analiză şi pentru restructurare, în toamnă, dar această analiză trebuie făcută cu foarte multă atenţie. Nu vorbim despre o restructurare doar pentru că vrem restructurare, trebuie să punem în balanţă lucrurile bune, lucrurile mai puţin bune în urma restructurării, ce obţinem din această restructurare şi, pe urmă, să venim în faţa Parlamentului cu acest lucru. Nu consider că trebuie să facem o restructurare pentru a înlocui persoane. Facem o restructurare pentru a uni ministere, pentru a veni cu o altă configuraţie a Guvernului. Deci, în august vom vorbi şi despre acest aspect. Dar eu cred că acum, unde cred că este nevoie să avem o remaniere, o vom face. (...) Eu sper ca până în 3 august, atunci când intrăm în Congres, o parte din remaniere să o facem", a afirmat Dăncilă.



Ea nu a exclus nici posibilitatea ca remanierea să fie făcută în două etape.



"Nu este exclus, dacă nu vom face restructurarea, nu este exclus să fac o remaniere în două etape, pentru că (...) sunt multe ministere. Nu pot să aştept până termin evaluarea pe toate ministerele. Voi face prima dată o evaluare pe jumătate din ministere şi voi veni cu o primă propunere şi vedem pe cealaltă jumătate dacă este nevoie să mai schimbăm ceva", a precizat ea.



Premierul a adăugat că restructurarea nu poate fi făcută decât în Parlament şi se va discuta pe acest subiect la toamnă când Legislativul se întoarce din vacanţă.



"Vedem atunci dacă această restructurare are, într-adevăr, impactul pe care ni-l dorim. Dacă nu, probabil vom vorbi de o nouă remaniere, dacă va fi cazul", a afirmat Dăncilă.