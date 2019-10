Viorica Dăncilă atrage atenția după ce PNL a publicat programul de guvernare: Se întâmplă lucrul de care ne-am temut

Viorica Dăncilă a criticat programul de guvernare al PNL. Premierul demis susținecă se întâmplă exact lucrurile de care PSD s-a temut când a fost îndepărtat de la guvernare.

"Am citit programul de guvernare al PNL şi am văzut că devine adevăr tot ceea ce ne era teamă că se va întâmpla. Pensiile nu vor mai creşte, am văzut că vor să scadă salariile bugetarilor şi să le aducă la nivelul celor din nivelul privat. Vor să comaseze spitalele. În fond, ce ştiu mai bine? Să închidă şcoli şi spitale. Tot programul lor e pentru ei şi nu pentru ţară. Nu mai vor PNDL, atât de bun pentru primari, indiferent de culoarea politică. Tot ceea ce a fost bun, pentru ei nu a contat. Nu contează pentru ei ce e bun pentru oameni, contează ce e bun pentru ei, pentru că ei nu vor să aibă decât România lor, o Românie în care noi, ceilalţi, nu existăm. O Românie în care ei dictează ca şi cum ar fi primit-o moştenire", a declarat Viorica Dăncilă, potrivit dcnews.ro.