Viorica Dăncilă: Dacă ALDE va pleca din coaliție, voi căuta voturi în Parlament pentru a avea voturile necesare guvernării

Premierul Viorica Dăncilă e convinsă că formula PSD-ALDE va rezista la guvernare. Șeful PSD și al Guvernului a spus duminică seara la Antena 3 că nu înțelege supărarea lui Tăriceanu și promite că va ajusta programul de guvernare, chiar dacă acesta nu va fi modificat.

"Eu încă cred că această coaliţie va merge. Şi cred că această coaliţie şi colegii din coaliţie vor înţelege că avem această responsabilitate pentru România şi pentru români. (...) O să am o discuţie cu domnul Tăriceanu, nu am vorbit încă cu altă formaţiuni politice, dar credeţi-mă că trebuie să găsesc soluţii, ca un premier responsabil, să asigurăm stabilitatea României în aceste momente. Îmi doresc ca această coaliţie, PSD-ALDE, să meargă în continuare. Noi am venit cu un program de guvernare în faţa românilor, împreună, un program de guvernare pe care am promis că îl vom duce la capăt şi este important să facem acest lucru pentru credibilitate. Nu câştigă nici un partid şi nici celălalt dacă pe drum unul se desprinde de această alianţă şi nu ţine cont de promisiunile făcute electoratului. Mai mult decât atât, trebuie să fim foarte responsabili. Avem nevoie de stabilitate în România. (...) Avem o întâlnire mâine. Eu cred că domnul Tăriceanu şi ALDE vor dori să mergem în continuare. Vom avea o ajustare a programului de guvernare, pentru că au trecut doi ani şi jumătate lucrurile s-au mai schimbat, trebuie să avem un program de guvernare şi anumite măsuri pliate pe realitatea existentă acum în România. Nu vom modifica programul de guvernare, pentru că este votat în Parlament şi nu putem să îl modificăm, dar ne vom bate pentru fiecare măsură din programul de guvernare, astfel încât să devină realitate", a spus Dăncilă.

"Nu poţi să fii şi la guvernare şi în opoziţie. În momentul în care eşti la guvernare, tot ce se întâmplă este responsabilitatea întregii alianţe, pentru că împreună, doi ani şi jumătate, am implementat măsurile de guvernare. (...) Cred că cifrele demonstrează că această guvernare nu este perfectă, dar este o guvernare eficientă. Mai avem multe de făcut, dar am făcut şi foarte multe lucruri. Atâta timp cât în trimestrul doi suntem a doua ţară cu cea mai mare creştere economică, 4,6%, după Ungaria - după noi e Polonia, cu 4,1% - cred că aceste lucruri arată că guvernarea merge în direcţia bună. Atâta timp cât ne ţinem promisiunile. De exemplu, la 1 septembrie creştem punctul de pensie cu 15%, creştem pensia minimă, eu cred că această guvernare este bună. O să discut cu domnul Tăriceanu, de ce a fost aşa de supărat. (...) Cred că aceste declaraţii nu ne fac bine şi nu câştigăm unul în faţa altuia. Cred că aceste discuţii trebuie să le avem în coaliţia de guvernare, să stabilim care sunt nemulţumirile, ce putem face pentru a răspunde acestor nemulţumiri. Pentru că dacă ieşim public nu facem decât să facem jocul opoziţiei", a subliniat premierul Dăncilă.

Viorica Dăncilă a insistat pe ideea că nu vrea ca ALDE să plece de la guvernare, dar dacă acest lucru se va întâmpla, atunci va căuta să formeze o altă majoritate în parlament: "Nu aş vrea să fac acest scenariu. Nu aş vrea să iau în calcul ieşirea ALDE de la guvernare. Vom avea discuţii, îmi doresc ca ADLE să rămână la guvernare, dar, bineînţeles, în eventualitatea în care ALDE va ieşi de la guvernare voi căuta soluţii astfel încât să avem numărul de voturi necesare ca această guvernare să îşi ducă până la capăt misiunea"

Premierul a respins varianta unei înțelegeri cu PNL.

"Nu este nicio înţelegere politică. Ce înţelegere politică să am cu dl. Orban? Am uitat de plângerea pentru înaltă trădare depusă de dl. Orban împotriva mea? Nu. Eu cred că este un calcul matematic. Am văzut la ultima moţiune de cenzură care este rezultatul şi cred că un nou eşec înainte de prezidenţiale nu ar face foarte bine PNL şi cred că este un calcul politic. Ştiu că nu o să aibă voturile necesare pentru ca moţiunea să treacă şi orice înfrângere ştiţi bine că se contabilizează. În momentul în care porneşti la un război trebuie să ai şansa de câştig, dacă vezi că nu ai şansa de câştig, e bine să nu porneşti", a mai spus Dăncilă.