Viorica Dăncilă, despre cea mai importantă realizare ca premier: „Am reuşit să fac o echipă”

Foto: captură Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni seară la „Sinteza zilei” că a avut o foaie de parcurs în care a trebuit să se încadreze şi se bucură că a reuşit asta, în primele șase luni de guvernare.

„Am avut o foaie de parcurs şi mă bucur că după șase luni m-am încadrat în această foaie de parcurs. Spun acest lucru că am reuşit ca măsurile prevăzute în programul de guvernare să le punem în practică. De fapt, acesta este obiectivul primului ministru, acesta este obiectivul fiecărui ministru în parte, pentru că în urma măsurilor pe care le punem în practică suntem evaluaţi atat în cadrul coaliţiei, dar şi de către cetăţeni”, a spus Dăncilă.

Întrebată care a fost cea mai mare realizare a sa, premierul a răspuns: „Faptul că am reuşit să fac o echipă şi că am reuşit ca împreună cu ceilalţi miniştri să conştentizăm faptul că munca noastră este foarte importantă şi că programul de guvernare este important pentru noi şi fiecare dintre noi avem responsabilitate, miniştrii pe domeniul pe care îl coordonează, eu, ca prim-ministru, de a pune în practică aceste măsuri. Pentru mine este important ca aceste măsuri au început să îşi producă efectul. Avem din ce în ce mai mulţi români care sunt mulţumiţi de venituri, avem deja investiţii, chiar dacă unele nu sunt aşa de spectaculoase, am crescut gradul de absorbţie al fondurilor UE, am deblocat programe, am simplificat legislaţia, am adus în prim-plan legi atât de aşteptate atât de administraţia locală, cât şi centrală şi mă refer la legea achiziţiilor publice, dar şi la legea parteneriatului public-privat. Cred că la finalul unui bilanţ la primul semestru din anul 2018, putem spune că avem multe realizări”.