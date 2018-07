Viorica Dăncilă, după întâlnirea cu premierul Irlandei: Am discutat despre legea achiziţiilor publice şi parteneriatul public-privat

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat marţi că a discutat cu omologul irlandez, Leo Varadkar, despre modificarea legii achiziţiilor publice şi despre legea parteneriatului public-privat, urmând să fie creat un grup de lucru în vederea unui schimb de bune practici.



"Am salutat faptul că anul trecut schimburile comerciale dintre România şi Irlanda au atins un vârf istoric, de peste 500 de milioane de euro. Ne bucură prezenţa în România a 892 de companii irlandeze şi dorim să extindem cooperarea economică şi comercială. În acelaşi timp, ne dorim ca investitori din Irlanda să vină în România, încurajăm şi investitori din România să meargă în Irlanda şi în acest sens am discutat cu domnul prim-ministru despre modificarea legii achiziţiilor publice, dar şi despre legea parteneriatului public-privat. Ştim experienţa şi expertiza Irlandei în ceea ce priveşte parteneriatul public-privat şi ne dorim să avem un schimb de bune practici, iar în acest sens am hotărât să înfiinţăm un grup de lucru", a afirmat Dăncilă, la finalul întrevederii avute cu premierul irlandez, la Palatul Victoria.



Ea i-a mulţumit lui Leo Varadkar pentru aprecierea de care se bucură comunităţile româneşti din Irlanda.



"Irlanda este printre statele membre ale Uniunii Europene în care copiii români beneficiază în şcolile publice de cursuri de limbă, civilizaţie şi cultură românească", a precizat ea.



Dăncilă a menţionat că a discutat cu omologul irlandez şi despre întărirea cooperării sectoriale, dar şi teme de pe agenda europeană.



"Am vorbit despre cadrul financiar multianual şi am stabilit că trebuie să existe un echilibru între politicile noi - şi mă refer la apărare, cercetare, migraţie, Erasmus+, protejarea frontierelor - dar şi politicile tradiţionale - şi mă refer la Politica de coeziune şi Politica Agricolă Comună. Ştim cât de important este sectorul agricol atât pentru România, cât şi pentru Irlanda şi de aceea am hotărât să susţinem punctele comune, punctele care avantajează cele două ţări, cum ar fi tineretul, încurajarea tinerilor să vină către agricultură, protejarea împotriva dezastrelor, puncte pe care să le susţinem în cadrul Politicii Agricole Comune. Am vorbit şi despre Politica de coeziune şi l-am invitat pe domnul prim-ministru să participe la conferinţa pe care o vom organiza la Bucureşti pe 30 octombrie anul acesta. Am vorbit despre Brexit, am vorbit despre viitorul Uniunii Europene şi, bineînţeles, despre prezenţa la summitul care va avea loc la Sibiu, pe 9 mai anul viitor", a declarat premierul român.



Viorica Dăncilă a remarcat că este pentru prima dată după 15 ani când un prim-ministru irlandez vizitează România şi a menţionat că acest lucru este important în contextul aniversării Centenarului ţării noastre, al pregătirii preluării preşedinţiei Consiliului UE de către România, dar şi al discuţiilor ample privind viitorul Uniunii Europene.



Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, efectuează marţi o vizită oficială în ţara noastră. El a avut întrevederi cu şeful statului, Klaus Iohannis, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.