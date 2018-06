Viorica Dăncilă, la mitingul PSD: „Rezultatul voturilor românilor trebuie respectat”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat sâmbătă, la mitingul PSD-ALDE din Piaţa Victoriei, că rezultatul voturilor românilor trebuie respectat, iar 'abuzurile din justiţie stopate'.



"Suntem astăzi în piaţă împreună pentru a spune câteva lucruri esenţiale. Rezultatul votului românilor trebuie respectat. Abuzurile din justiţie trebuie să fie stopate. Trebuie să închidem epoca urii şi a dezbinării. Iată care este diferenţa dintre noi şi cei care ne împiedică să guvernăm", a declarat Dăncilă.



Totodată, şefa Executivului a precizat că PSD a mărit salariile şi pensiile şi "a început reforma în justiţie".



"Noi am mărit salariile românilor, ei au fost împotriva măririi salariilor şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am mărit pensiile românilor, ei au fost împotriva măririi pensiilor şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am început reforma în justiţie, ei se opun. Economia României a crescut şi creşte în continuare. Ei au spus că măsurile luate de Guvernul PSD vor conduce la un dezechilibru economic. Cui foloseşte asaltul permanent împotriva Guvernului? Cei care fac acest lucru doresc cu adevărat binele României? Eu nu cred", a spus premierul.



Dăncilă a adăugat că a fost acuzată de trădarea ţării şi că se aşteaptă la orice "din partea unor oameni laşi".



"Am fost acuzată de trădarea ţării. Acuzaţiile care mi se aduc sunt aberante, dar mă aştept la orice din partea unor oameni laşi, incapabili să ducă o luptă politică la lumina zilei. Au făcut întâi totul ca noi să pierdem alegerile. Preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, i s-a deschis dosar penal chiar înaintea campaniei electorale din 2016. Preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, i s-a deschis dosar penal chiar înaintea campaniei electorale din 2016. Au făcut totul ca noi să pierdem alegerile, dar, împreună, am câştigat. Dar ei nu vor să accepte nici astăzi că au pierdut, nu au onoare, dar ceea ce este grav este că le lipsesc convingerile democratice", a afirmat Dăncilă.



În opinia sa, critica guvernării are, în acest moment, "o singură coordonată - ura faţă de Partidul Social Democrat, niciun program alternativ, nici măcar o critică aplicată". "Încă nu au aflat că românii nu-şi mai doresc abuzuri, că nu-i vor vota niciodată pe cei care urăsc şi dezbină", a spus Dăncilă.



De asemenea, prim-ministrul le-a transmis participanţilor la miting şi un mesaj de unitate.



"Primul mesaj: Guvernul va lupta în continuare pentru prosperitatea românilor. Nu vom ceda presiunii, nu vom ceda în faţa abuzurilor. Al doilea mesaj pe care vreau să îl transmit dumneavoastră, celor din Piaţă, şi românilor de pretutindeni: Noi trebuie să îi iubim şi să îi aducem înapoi pe români, să îi aducem împreună. România are nevoie de unitate, România nu are nevoie de ură şi dezbinare", a mai afirmat Dăncilă.