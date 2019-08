Viorica Dăncilă pune tunurile pe ALDE: M-am lovit de un zid din partea lor

În acelaşi timp, Viorica Dăncilă dezvăluie că ruptura cu foştii parteneri din ALDE a început înainte de alegerile din luna mai. Dăncilă spune că i-a propus lui Tăriceanu ca cele două partide să candideze pe o listă comună pentru a salva alianţa, însă s-a lovit de un zid.



”Trebuie să vă spun în premieră, am avut un acord în care să oferim ALDE un loc la alegerile parlamentare din dorința de a nu rupe o alianță. M-am izibit de un zid. Nu am avut un dialog în acest sens, codiția plec eu, pleci și tu nu e una așa serioasă de luat în seamă.

Eu am datoria ca președinte PSD să ridic partidul, am datoria să readuc partidul la stadiul de cel mai puternic partid din România, am datoria să generez încredere în acest partid prin unitatea și solidaritatea pe care trebuie să o instaurez în acest partid.”, a spus Dăncilă.