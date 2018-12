Viorica Dăncilă: „Sunt un om puternic, care știe ce are de făcut. Nu voi ceda!”

Premierul Viorica Dăncilă a transmis duminică, la Parlament, la reuniunea Consiliului Național PSD, că nu va ceda.

„Nu a fost ușor și vreau să vă mulțumesc pentru susținere mai ales atunci când avalanșa de jigniri s-a pornit asupra mea, v-am simțiti pe toți alături și la bine și la greu. Azi e o zi specială pentru mine și sunt mai sentimentala decat in alte momente. Dle Dragnea, va multumesc in mod special, au fost zile dificile, cu decizii grele, atacuri murdare, dar mi-am spus mereu ca daca aveti putere sa mergeti mai departe in ciuda tuturor loviturilor, si noi trebuie sa avem aceasta forta. Va spun azi cu fermitate ca nu voi ceda. Chiar daca unii nu cred, sunt un om puternic, care stie ce are de facut”, a declarat Dăncilă.

Reuniunea Consiliului Naţional al PSD se desfăşoară duminică, la Palatul Parlamentului, având pe ordinea de zi validarea preşedintelui CN şi alegerea şefilor celor 24 de departamente de specialitate, constituite în oglindă cu ministerele din Guvern.

