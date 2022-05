Virgil Guran este noul vicepreşedinte al PNL, iar Dan Motreanu devine prim-vicepreședinte

Lucian Bode este noul secretar general al PNL, iar Dan Motreanu devine prim-vicepreședinte

Ministrul de Interne, Lucian Bode, este noul secretar general al PNL, iar Dan Motreanu devine prim-vicepreședinte al formațiunii, au decis, vineri, liderii PNL.

Lucian Bode 606 a obținut voturi "pentru", iar 40 au fost anulate.

Dan Motreanu a primit 736 voturi "pentru" și cinci au fost anulate.

Contracandidatul său, Virgul Popescu, s-a retras în timpul ședinței Consiliului Național.

În funcția de vicepreședinte a fost ales Virgil Guran, cu 459 voturi.

Alți doi candidați la funcția de vicepreședinte, BenOni Ardelean și Sorin Moldovan s-au retras din cursă, a anunțat Gheorghe Flutur în timpul ședinței.



Vicepreşedinţi

Lucian Bode - 606 voturi

Prim-vicepreşedinte

Dan Motreanu - 736 voturi "pentru", 5 anulate

Vicepreşedinte pe Apărare:

Virgil Chiţac - 129 de voturi "pentru"

Virgil Guran - 459 de voturi "pentru".

Virgil Popescu se retrage din cursa pentru funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL, potrivit unor surse Antena 3.

"Am stat să mă gândesc, am stat să mă gândesc foatrte bine, ce e mai bine pentru partid. Nu a fost deloc ușor să mă înscriu în cursă contra lui Dan Motreanu, un prieten pe care-l știu încă de când am venit în PNL.

Cred că e cel mai bine și cel mai înțelept este și va fi ca Dan să intre în BEx, ca Dan să facă parte din conducerea partidului", a declarat Virgil Popescu.