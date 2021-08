Plângere penală împotriva lui Virgil Guran: "Am informații foarte clare! Vreau să văd cine i-a împins pe acei oameni să facă acest lucru!”

"Am informații foarte clare că cineva a fost pus să îmi facă o plângere penală, pe o prostie, într-adevăr. Vă și spun despre ce am auzit că este vorba. Dacă o să mă cheme vă prezint exact toate datele și de unde a plecat că nu îmi este teamă. Înțeleg că probabil voi fi chemat că există o plângere penală împotriva mea pe o tâmpenie cu niște oameni pe care nici nu i-am cunoscut în viața mea, nu am făcut nimic, nu s-a întâmplat nimic. Vreau să văd cine i-a împins pe acei oameni să facă acest lucru chiar acum și în același timp vă spun foarte clar, nu sunt tipul de om foarte deștept, dar sunt curajos. Pe mine, din contră, mă incită și mă face să merg mai departe fără probleme. Am înțeles de fapt că sunt vreo două-trei (plângeri penale n.r.). Una dintre ele, eu am avut un anumit merit, mic, dar am avut și eu în a convinge să se facă o investiție în Dâmbovița. Într-o țară normală, mi se dădea o diplomă, într-o țară ca România mi se spune că am avut vreun interes.", a declarat Virgil Guran, în direct, la Realitatea Plus, citat de DC News.

Guran: Nu îmi este frică. Îl susțin pe Ludovic Orban

Întrebat dacă această plângere penală ar putea avea legătură cu lupta pentru șefia PNL, în contextul în care el și-a anunțat susținerea pentru Ludovic Orban, Virgil Guran a lăsat să se înțeleagă că acesta ar fi motivul.

"Eu nu acuz colegii din cealaltă echipă, dar mi se pare ciudat așa că apar lucruri de genul acesta acum. Să vedem cine. V-am spus, voi prezenta exact în momentul în care voi fi chemat. Oricum, nu îmi este teamă absolut deloc pentru că nu am făcut absolut nimic. (...) Sunt obișnuit să fiu denigrat. Eu îmi fac treaba, merg mai departe și nu îmi este frică. Am afirmat că îl susțin pe Ludovic Orban și rămâne valabil indiferent de ce se întâmplă. Unul dintre colegi știe că are o plângere de genul acesta de vreo 10 ani de zile. Nu pot spune cine. Mi se pare ciudată și treaba cu Iulian Dumitrescu. Niște stenograme apar publice deși nu a fost prezentat un dosar. Nu mi se pare normal. Am văzut tot felul de interpretări. (...) La noi dacă intervii înseamnă că e trafic de influență. Nu suntem o țară normală din punctul acesta de vedere și de asta printre altele nu avem eficiență pentru că noi suntem doar direcționați să stăm cu mâna sus sau cu mâna jos când votăm ceva.", a mai spus Virgil Guran.

