Vizita unei delegații a Congresului SUA în România, anulată. Oficialii americani urmau să se întâlnească cu Bolojan. Ce spune Guvernul

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Vizita unei delegații a Congresului SUA în România, programată pentru vineri, a fost anulată din cauza unor probleme la aeronava cu care urmau să ajungă oficialii americani în România, potrivit unui anunț al Biroului de presă al Guvernului. Congresmanii americani urmau să se întâlnească la București și cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Surse oficiale spun că avionul cu care reprezentanții Congresului SUA urmau să ajungă în România s-ar fi stricat în Ungaria.

„Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegatiei Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, au transmis reprezentanții Guvernului.

Potrivit agendei oficiale a premierului Ilie Bolojan, întâlnirea cu delegația SUA era programată la ora 14:30, după ședința de guvern. Guvernul a declarat că întâlnirea nu va mai avea loc la data programată și că informații suplimentare despre reprogramarea vizitei vor fi furnizate ulterior. Până în prezent, nu au fost oferite detalii despre componența delegației, agenda discuțiilor sau subiectele care urmau să fie abordate.

În aceste zile, în Europa, au loc mai multe vizite ale unor delegații americane. Secretarul de stat Marco Rubio se află într-un turneu european în care a vizitat în perioada 5-8 octombrie Islanda, Grecia și Portugalia.

De asemenea, în perioada 6-13 octombrie, o altă delegație a Congresului SUA vizitează țările din Balcanii din Vest. Senatoarea americană Jeanne Shaheen (D-NH), membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, conduce o delegație a Congresului în Bosnia și Herțegovina, Albania, Muntenegru, Croația și Kosovo.