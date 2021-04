Vlad Voiculescu, primele reacții după demiterea de la șefia Ministerului Sănătății: ”Premierul își bate joc de munca unei echipe”

”Mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc celor care duc greul în zilele acestea și mă refer la toate cadrele medicale. Aș vrea apoi să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, echipei care a venit alături de mine și care a rămas parțial în MS astăzi. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, mi-au oferit încrederea lor și mi-au transmis gândurile lor. Înseamnă mult pentru mine, personal, și pentru tot ce am lucrat, pentru toate eforturile de la MS și, mai larg, a echipei PLUS și USR PLUS.

Aș vrea să îi mulțumesc îndeosebi doamnei doctor Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil.

Mandatul meu s-a încheiat acum 2 zile și asta a pus punct unui șir de 113 zile de mandat și 113 zile de ciocniri între mentalități. Acesta este motivul pentru care mulți dintre noi am intrat în politică. Nu doar pentru a schimba doar lucruri punctuale, ci pentru a încerca să schimbăm și lucruri mai mari, și anume mentalitățile.

Aș prefera să fiu sincer și să vă spun că, în continuare, îmi e teamă pentru oamenii din țara asta. Pentru cei care au nevoie de ajutor, pentru cei care sunt văzuți de politicieni doar ca un electorat. Îmi e teamă pentru oamenii buni din sistem, de asemenea, care așteptau o schimbare de multă vreme.

Cei care au văzut în ceea ce s-a întâmplat zilele astea realitatea, și anume că dacă superi prea tare sistemul atunci nici nu mai are nevoie de argumente pentru a te elimina.

Avem experiența din 2016 de la MS și totuși am găsit vulnerabilități și probleme înfricoșătoare. Pentru că vorbesc despre neputința coordonării, despre neputința unui sistem de servi cetățenii. Aceste vulnerabilități nu sunt personale, nu sunt ale unui ministru sau al altuia, sunt ale unui sistem. Ai nevoie de timp, de oameni, de procese, de o anumită mentalitate și de o abordare ca sa schimbi lucrurile. Ai nevoie de oameni precum dr. Andreea Moldovan, de oameni precum aproape fiecare dintre cei pe care i-ați văzut pe pagina MS, nu de puține ori fiind criticați, fiind ironizați drept consilieri onorifici, de parca venirea într-o echipă și punerea umărului la o schimbare ar fi chiar neplătit, neremunerat, ceva altfel decât de laudă.

Am preluat un minister al Sănătății în colaps și îmi măsor bine cuvintele și se vorbește mult despre imaginea unui ministru sau al altuia, despre capabilitățile de comunicare, sunt foarte importante pentru că vrem să transmitem mesaje potrivite către oameni, adevărul, dar în același timp, instituțiile nu se construiesc doar prin imaginea cuiva sau doar prin comunicare, se construiesc cu echipe, aducând oameni buni, în timp, cu așezare, altfel, în urma noastră nu rămâne nimic.

Cred că am greșit în anumite aspecte și cred că atunci când m-am așteptat la o anumită decență din partea multor politicieni sau din partea unei părți a presei, am greșit.

Am crezut că premierul numit de o coaliție în care s-au stabilit reguli clare nu va folosit forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin mai degrabă de cariera sa politică, așa cum chiar dumnealui s-a exprimat. Cred că România are nevoie de politicieni care să acționeze în interesul oamenilor și care să facă asta în fiecare zi, cu fiecare gest, cu fiecare vorbă.

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a specialilor, a privilegiilor nemăsurate. Cred că și aici m-am înșelat.

V-aș da câteva exemple din cele 113 zile de astfel de ciocniri de mentalități. Vaccinarea este unul dintre subiecte. Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Am reușit să obținem acel procent de trei sferturi din vaccinuri care să meargă către bătrâni și bolnavi. Nu am anticipat că, la un moment dat, vom avea mai multe centre închise pentru speciali, pentru esențiali, pentru un fel sau altul de privilegiați.

Am lăsat aceste lucruri să treacă și am greșit. Am greșit pentru că am crezut că într-un Guvern de coaliție exista niște limite! În final ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe pe care nu a cunoscut-o”, sunt câteva din declarațiile lui Vlad Voiculescu.

