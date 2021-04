Vlad Voiculescu are dileme cu privire la vaccinare și testare. Declarația controversată a ministrului Sănătății

” Avem întrebări despre cum o sa folosim vaccinurile, cum o să folosim testarea pe termen mediu și pe termen lung. Nu știm cât va dura până când vom avea libertatea pe care o aveam acum un an și jumătate. Foarte probabil că va trebui să trăim într-un fel sau altul cu o formă sau alta virusului și atunci trebuie să găsim și noi, ca țară, dar și întreaga umanitate moduri de a conviețui cu acest virus.

De modul cum scăpăm sau gestionăm acest virus o să depindă capacitatea noastră de a ne plasa în această lume mare”, a declarat Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătății a decis suplimentarea locurilor la ATI. Vlad Voiculescu: "Avem 70 de paturi cu oxigen la Fundeni"

Ministrul Sănătății a anunțat ce măsuri au fost luate pentru tratarea pacienților COVID-19, în spitalele din România. Paturile de ATI au fost suplimentate în spitalele din Capitală.

"Sunt trei măsuri asupra cărora ne-am concentrat (...) Prioritățile au fost așa: prima dată am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm. Am mers pentru suplimentarea paturilor. Am mers către spitalul Fundeni, avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen și un număr de 14 paturi de ATI, care sunt fie disponibile deja fie în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București, avem un număr de cinci paturi de ATI și avem cinci paturi pentru terapie acută care sunt disponibile la Institutul Oncologic București.

Sunt 35 de paturi cu oxigen la Spitalul Colentina, două paturi de ATI la Spitalul Georta. La Colțea 16 paturi cu oxigen și avem și o creștere a numărului de paturi avizate în unitățile mobile. Acele unități pe care le găsiți în curțile spitalelor precum Nasta, Victor Babeș. Vorbim de o creștere de 8 la 12 paturi la fiecare mașină și vorbim despre creșterea la 45 a paturilor de ATI de la Spitalul Pantelimon. Începând de luni vom avea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București", a declarat Vlad Voiculescu, în timpul unei conferințe de presă.

