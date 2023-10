Armata israeliană a efectuat o incursiune amplă în Gaza, după ce premierul Netanyahu a dat asigurări că invazia terestră va avea loc

Anunțul a fost făcut joi dimineața de postul de radio al armatei israeliene.

Relatarea sursei citate indică faptul că operațiunea terestră a fost cea mai mare de acest fel, de la războiul declanșat de gruparea islamistă Hamas prin atacul din 7 octombrie.

Armata israeliană, IDF, a comunicat că tancurile și vehiculele de infanterie au lovit "numeroase celule teroriste Hamas, infrastructuri și posturi de lansare a rachetelor antitanc" pe tot parcursul nopții de miercuri spre joi, înainte de a ieși din enclavă.

"Peste noapte, IDF a efectuat un raid țintit cu tancuri în nordul Fâșiei Gaza, ca parte a pregătirilor pentru următoarele etape de luptă. Soldații au ieșit din zonă la finalul operațiunii", se precizează într-o postare pe contul X (Twitter) al armatei.

Ulterior, responsabilii militari au menționat că raidul a durat câteva ore și nu s-a soldat cu răniți de partea IDF.

