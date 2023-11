Atac terorist în Ierusalim: doi membri Hamas au deschis focul la intrarea în oraș și au ucis trei oameni, la scurt timp după prelungirea armistițiului în Gaza

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce autoritățile israeliene și gruparea Hamas au confirmat, separat, prelungirea armistițiului din Gaza cu încă o zi.

Times of Israel citează surse polițienești potrivit cărora, în jurul orei 07:40, doi palestinieni înarmați au coborât dintr-un vehicul pe strada Weizman, la intrarea principală în oraș, și au deschis focul asupra persoanelor aflate într-o stație de autobuz.

Ei au împușcat mortal o femeie de 24 de ani, precum și un bărbat și o altă femeie, ambii de vârste înaintate.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7