Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: "Acesta este al doilea Război de Independenţă al ţării noastre"

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a făcut primele declarații, după ce s-a întâlnit cu familiile oamenilor răpiți de teroriști și duși în Fâșia Gaza. Liderul israelian a declarat că "acesta este al doilea Război de Independenţă al ţării".

Sursa foto: Captură video

"Cetățeni ai Israelului. Ieri seară, forțele terestre au intrat. Este al doilea stadiu al războiului, al cărui obiectiv este distrugerea capacităților militare ale Hamas și întoarcerea persoanelor răpite acasă.

Am luat hotărârea de a intra terestru unanim. Am făcut acest lucru într-un mod foarte echilibrat și cântărit, astfel încât să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și a soldaților noștri.

Comandanții din teren știu că poporul și conducerea poporului stau în spatele lor. Avem o armată minunată, israelieni extraordinari și curajoși. Toți cu un spirit de luptă pe care nu l-am mai văzut până acum.

Ei pot lupta cu forță și curaj împotriva unui dușman crud, care va plăti pentru atrocitățile pe care le-a comis familiilor noastre, prietenilor noștri. Soldații noștri au obligația de a înlătura acest rău din lumea noastră.

Luptătorii noștri curajoși care sunt acum în Gaza se alătură unui lanț de eroi ai Israelului, atât din războaiele antice, cât și din cele din era modernă.

Acești luptători au un singur scop suprem, anume să distrugă acest dușman crud și de a asigura existența noastră în țara noastră. Am vorbit cu familiile persoanelor răpite. Inima mea este ruptă. Le-am spus că vom epuiza orice posibilitate de le aduce familiile înapoi.

Cei care îndrăznesc să-i acuze pe soldații noștri de crime de război sunt oameni care comit chiar ei aceste crime de război, care nu au un pic de moralitate.

Cer din nou populației civile să se evacueze în zone sigure. Acest Hamas nu are nicio limită. Comite crime de război și se folosește de civili ca scut uman.

Aliații noștri din lumea de vest sau lumea occidentală înțeleg, astăzi, că dacă Israel nu va învinge, ei vor fi următorii. Am conturat, de la începutul războiului, un suport internațional larg. Olanda, Germania, Grecia, Italia au transmis un mesaj clar: "Suntem alături de voi și dorim să învingeți".

Trebuie să învingem! Nu avem de ales! Sunt momente în care o națiune are două posibilități, anume să existe sau să nu existe. Noi avem acum un astfel de test. Noi vom fi cei care vom învinge. În ultimele săptămâni ale războiului, am distrus inamicul din aer, am distrus teroriști, câteva tuneluri și este doar începutul drumului. Lupta va fi grea și lungă.

Vom lupta și nu vom da înapoi! Vom distruge inamicul deasupra pământului și dedesubtul lui. Este o luptă a binelui împotriva răului, a luminii împotriva întunericului.

Aceasta este misiunea vieții noastre, a vieții mele! Ne rugăm pentru binele soldaților noștri și pentru siguranța lor. Împreună vom lupta și împreună vom învinge!", a spus Benjamin Netanyahu.