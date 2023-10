Bogdan Chirieac: "Lucrurile merg din rău în mai rău. Hamas și-a crescut o armată de 30-40 de mii de oameni sub nasul israelienilor"

Analistul de politică externă Bogdan Chirieac a comentat la Antena 3 CNN ultimele evoluții din războiul declanșat de mișcarea islamistă Hamas împotriva statului Israel.

El a subliniat că demersurile diplomatice făcute în aceste zile de reprezentanții SUA și ai altor state care susțin Israelul ar putea însemna că "măcelul este oprit", momentan, adică intervenția terestră israeliană în Gaza este temporizată.

Chirieac a subliniat avertismentul lansat de președintele american Joe Biden, care a calificat drept "o mare greșeală" eventuala reocupare a Fâșiei Gaza de către Israel.

El a avertizat, de asemenea, asupra liniei difuze între militanții Hamas, palestinienii din Gaza și ideologia Hamas, care își propune distrugerea statului evreu.

Citește și: "Armistițiul" din sudul Fâșiei Gaza nu a durat nici măcar o jumătate de oră | Israelul infirmă un acord de încetare a focului

"Lucrurile merg din rău în mai rău. Iranul a declarat că va ataca Israelul direct, ca stat, nu prin Hezbollah, cum face în prezent, dacă se intervine în Fâșia Gaza.

Văd că și președintele Joe Biden a spus că ar fi o mare greșeală ocuparea Fâșiei Gaza.

În orice caz, câtă vreme sunt aceste demersuri diplomatice, eu știu, poate că măcelul este oprit.

Bogdan Chirieac: "Ocuparea Gaza de către Israel va antagoniza și mai mult lumea arabă și musulmană"

(Israel a spus că își dorește exterminarea teroriștilor) dar cine sunt teroriștii Hamas printre palestinieni? Se pare că armata Hamas, crescută acolo, sub nasul serviciilor israeliene, are între 30.000 și 40.000 de oameni. Pe urmă, Hamas-ul ăsta este (doar) mișcarea teroristă îngrozitoare pe care am văzut-o? Sau este și o ideologie? Dacă este o ideologie, ce înseamnă o victorie împotriva unei ideologii: se poate obține cu arma în mână?

Deci, una este să intervii punctual și să elimini bestiile care au săvârșit ce au săvârșit pe 7 octombrie, și alta e să ocupi cu totul (Fâșia Gaza) și să faci mari dificultăți populației civile, lucru care va antagoniza și mai mult cea mai mare parte a lumii arabe și musulmane, cum s-a și întâmplat deja, înainte ca Israelul să intervină terestru în fâșie.

Dar Israelul n-a stat degeaba. A avut până ieri 1.200 de lovituri aeriene importante. A eliminat mulți dintre liderii Hamas. Nu majoritatea, dar mulți lideri Hamas care au condus operațiunea din 7 octombrie. Ideea este de aruncare în aer a depozitelor de muniție, pentru a împiedica, pe viitor, să se mai întâmple așa ceva, ideea este de discuții cu lideri mai moderați ai populației palestiniene.

Pentru că, vedeți, nu-i vrea nimeni (pe palestinieni). Egiptul a închis granița, Iordania, la fel. Au încercat palestinieni din Iordania să treacă în Israel, dar nu i-au lăsat. Cisiordania este, deocamdată, relativ liniștită, ceea ce nu e un lucru rău", a spus Chireac la Antena 3 CNN.